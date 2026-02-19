Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tecnologia amplia controle da dengue no Brasil

Solução desenvolvida no país passa a integrar a rotina operacional de municípios no monitoramento e no planejamento de ações de combate ao mosquito.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 14h47
Tecnologia amplia controle da dengue no Brasil
Techdengue

O combate à dengue é um dos desafios mais persistentes da saúde pública brasileira. Todos os anos, sazonalmente, municípios lidam com ciclos de aumento de casos, sobrecarga dos serviços de saúde, limitações orçamentárias e dificuldades operacionais para alcançar áreas críticas de infestação do Aedes aegypti. Projeções para o próximo ciclo de transmissão da dengue apontam que o Brasil poderá alcançar aproximadamente 1,8 milhão de casos entre 2025 e 2026. A estimativa é do estudo InfoDengue–Mosqlimate, elaborado pela Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Foi a partir desse cenário, vivido de perto por gestores públicos e equipes técnicas, que uma solução desenvolvida internamente por uma empresa brasileira de engenharia começou a ganhar forma. O Techdengue surgiu a partir da necessidade de aprimorar o monitoramento de áreas urbanas e oferecer respostas mais assertivas ao poder público, além de ser uma combinação entre conhecimento técnico em engenharia, uso estratégico de drones e inteligência territorial.

"A proposta desde o início foi substituir um modelo predominantemente reativo por uma abordagem preventiva, orientada por dados e capaz de ampliar o alcance das ações municipais, especialmente em áreas de difícil acesso", afirma o CEO e idealizador do Techdengue, Cláudio Ribeiro. Da engenharia à saúde pública

A iniciativa evoluiu para um programa estruturado de apoio à saúde pública, combinando drones, inteligência artificial (IA), análise geográfica e aplicação direcionada de larvicida em pontos críticos para mapear criadouros com precisão e orientar decisões estratégicas das gestões municipais. Hoje, a tecnologia já apoia ações de combate às arboviroses em mais de 630 municípios brasileiros, impactando cerca de 13 milhões de pessoas.

Somente em 2025, o programa mapeou mais de 110 mil hectares (área equivalente a aproximadamente 154 mil campos de futebol) e identificou mais de 260 mil locais com potencial para proliferação do mosquito. Os dados, coletados em larga escala, oferecem às equipes de saúde pública uma leitura detalhada do território, o que permite intervenções mais rápidas e direcionadas justamente nos períodos de maior risco.

"A tecnologia transforma a lógica de atuação no combate à dengue, especialmente durante os meses de maior incidência de chuvas. Quando o município consegue agir antes do pico da transmissão, os resultados são mais consistentes e o impacto sobre a saúde pública é drasticamente reduzido", ressalta Cláudio.Eficiência e fortalecimento da gestão municipal

O programa utiliza larvicida 100% orgânico e biodegradável, desenvolvido para atuar de forma eficaz sem causar impactos ambientais ou riscos à população. A tecnologia permite a aplicação milimétrica apenas nos pontos identificados como críticos. Com isso, evita-se pulverizações amplas e reforçam-se práticas sustentáveis na saúde urbana.

"O retorno econômico ao setor público é expressivo. Para cada real investido, municípios podem economizar até R$ 28,60 em custos do SUS, considerando internações, medicamentos e agravamentos evitados. A estratégia deixa de ser apenas combate e passa a ser prevenção ao induzir uma gestão mais assertiva e sustentável", destaca o executivo.

Além do monitoramento inteligente, o programa também investe na capacitação de profissionais das secretarias municipais de saúde. Em 2025, foram realizadas mais de 45 horas de treinamentos em formato de Ensino a Distância (EaD), voltados ao uso estratégico da plataforma e à interpretação de dados, fortalecendo a autonomia das equipes locais e ampliando a efetividade das ações de campo.

Para Cláudio Ribeiro, o avanço da tecnologia no setor público representa uma mudança estrutural na forma de enfrentar o problema. "A dengue é um desafio complexo e não pode mais ser combatida apenas com métodos tradicionais. Quando unimos engenharia, dados e inteligência territorial, damos aos municípios a chance de agir no tempo certo, com mais precisão e menos desperdício. O resultado é uma gestão mais eficiente e, principalmente, mais vidas protegidas", conclui.

Sobre o Techdengue

O Techdengue é um programa voltado para a saúde pública que utiliza drones e análise de dados geográficos para conter a proliferação do Aedes aegypti. Com a aplicação de inteligência artificial e o uso de algoritmos sofisticados, são geradas informações precisas sobre as áreas de risco, permitindo ações rápidas e eficientes para o controle do mosquito e a prevenção de surtos de doenças transmitidas pelo vetor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Licença Livre - Freepik
Tecnologia Há 15 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência

Integração entre software e hardware visa otimizar processos e atender requisitos globais de governança e proteção de dados.

 Voicecorp
Tecnologia Há 1 hora

Avanço da voz sobre IP impulsiona telecom e projeta alta em 2026

O setor de telecomunicações encerrou 2025 com competição estável, segundo a Anatel, e avanço da migração da voz tradicional para soluções IP. Com a...

 www.freepik.com
Tecnologia Há 2 horas

Com IA e integrações, CRM amplia prospecção B2B

CRM com IA e novas integrações transforma a prospecção B2B, centraliza dados, aumenta conversões e traz mais previsibilidade e eficiência às equipe...

 Dataside
Tecnologia Há 20 horas

DAFB chega à 9ª edição e conecta gestão e inteligência

Em colaboração com a Snowflake, o encontro explora como líderes podem aproveitar dados e IA para tomar decisões mais inteligentes, rápidas e confia...

 Freepick
Tecnologia Há 21 horas

Gestão integrada fortalece competitividade das PMEs

Digitalização recorde, automação e sistemas de gestão integrada fortalecem eficiência e sustentam o crescimento das PMEs

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
36° Sensação
3.49 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência
Educação Há 12 minutos

Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul
Economia Há 27 minutos

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil
Visita Inesperada Há 37 minutos

Serpente é encontrada dentro do motor de carro em posto de combustíveis
Entretenimento Há 41 minutos

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,30%
Euro
R$ 6,14 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,440,13 +0,36%
Ibovespa
188,226,22 pts 1.19%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias