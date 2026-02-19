Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência

Integração entre software e hardware visa otimizar processos e atender requisitos globais de governança e proteção de dados.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 14h32
Licença Livre - Freepik

O mercado brasileiro de impressoras registrou um faturamento de R$ 820 milhões no primeiro trimestre de 2023, um salto de 20% impulsionado pela demanda do setor corporativo, segundo dados da consultoria IDC divulgados pelo IT Forum. Este movimento de expansão estabeleceu uma base para a evolução nos serviços gerenciados de impressão (MPS), que agora priorizam a integração entre diferentes ecossistemas de hardware e software para responder a exigências crescentes de governança e eficiência.

Neste contexto, a empresa brasileira de tecnologia NDD e a fabricante internacional Pantum estabeleceram uma parceria técnica para viabilizar a compatibilidade entre a plataforma NDD Print 360 e os dispositivos da série Elite Pro. "Esta cooperação técnica é resultado de um desenvolvimento conjunto para validar a sinergia entre hardware e software. O mercado recebe uma solução estruturada para a operação de provedores de serviços que buscam solidez técnica", pontua Anderson Kolberg, diretor comercial da NDD.

Segurança de dados e conformidade normativa

A proteção da informação tornou-se um dos pilares centrais na gestão de frotas de impressão, especialmente com o endurecimento de leis de proteção de dados ao redor do mundo. A integração entre sistemas de software e dispositivos de hardware permite a implementação de mecanismos de autenticação rigorosos. Atualmente, a liberação de documentos em ambientes corporativos compartilhados exige identificação por biometria, cartões de aproximação ou senhas, mitigando o risco de exposição de dados sensíveis em bandejas de saída.

Além do controle de acesso, a rastreabilidade digital surge como ferramenta de auditoria para departamentos de conformidade (compliance). Segundo Rafael Sartorel, diretor de Produtos da NDD, o uso de marcas d’água inteligentes e registros detalhados de usuários permite que as empresas monitorem o fluxo de documentos físicos com o mesmo rigor aplicado aos arquivos digitais. Sartorel ressalta que essa camada de proteção é considerada fundamental para setores que lidam com propriedade intelectual ou informações financeiras críticas.

Eficiência operacional no trabalho híbrido

A transformação dos ambientes de trabalho para modelos híbridos e flexíveis também alterou a forma como as empresas consomem recursos de impressão. A necessidade de mobilidade exige que o hardware não seja mais um ponto isolado na rede, mas um nó integrado a uma nuvem de serviços. A compatibilidade técnica entre as soluções permite que colaboradores enviem e retirem trabalhos de impressão via dispositivos móveis de forma segura, independentemente de drivers locais.

Sartorel destaca que essa orquestração técnica é projetada especificamente para otimizar o Custo Total de Propriedade (TCO). "O uso de relatórios de volumetria e monitoramento em tempo real permite a previsão de falhas e a automação na distribuição de insumos, substituindo a gestão reativa por uma abordagem baseada em dados que acompanhe a escala de crescimento das organizações", afirma o executivo.

Sustentabilidade e indicadores ambientais (ESG)

O alinhamento com as práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) é outro fator que impulsiona a modernização do setor. O monitoramento automatizado de impressão permite que as empresas gerem indicadores precisos sobre o impacto ambiental de suas operações, incluindo métricas de consumo de energia e pegada de carbono. Tais dados são frequentemente utilizados em relatórios de sustentabilidade auditáveis para investidores e órgãos reguladores.

"A redução de resíduos é viabilizada por políticas de uso configuráveis, como a conversão automática para modos econômicos e o cancelamento de impressões pendentes. Essas medidas atuam diretamente na diminuição do descarte de papel e suprimentos, integrando a responsabilidade ambiental à operação cotidiana das empresas", pondera Sartorel.

Sobre a Pantum

A Pantum é uma fabricante de impressoras com presença em mais de 110 países. A empresa atua de forma integrada em pesquisa, desenvolvimento e produção de hardware para o mercado corporativo, com foco na otimização de processos de fabricação.

Sobre a NDD

Empresa brasileira de tecnologia fundada em 2004, especialista em soluções para gestão de ambientes digitais. Atende clientes em 40 países por meio de plataformas de serviços na nuvem e mantém programas voltados para a compensação de emissões de carbono.

