Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Avanço da voz sobre IP impulsiona telecom e projeta alta em 2026

O setor de telecomunicações encerrou 2025 com competição estável, segundo a Anatel, e avanço da migração da voz tradicional para soluções IP. Com a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 13h32
Avanço da voz sobre IP impulsiona telecom e projeta alta em 2026
Voicecorp

O setor brasileiro de telecomunicações encerrou 2025 com cenário de competição estável e manutenção da dinâmica concorrencial nos principais mercados, segundo o Relatório de Monitoramento da Competição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). De acordo com a autarquia, o ambiente competitivo permanece funcional, com disputas concentradas em qualidade de rede, estratégias comerciais e ampliação de ofertas integradas de serviços digitais.

Empresas que atuam no segmento de telefonia IP e comunicação em nuvem, como a Voicecorp, têm procurado acompanhar esse movimento de transformação estrutural do setor, especialmente diante da consolidação da migração dos serviços tradicionais de voz para soluções baseadas em internet.

Conforme divulgado pela Anatel, a telefonia móvel apresentou leve recuperação ao longo de 2025, após retração observada no período anterior, com crescimento impulsionado principalmente pela expansão do pós-pago e pelo aumento do consumo de dados. O relatório indica que a competição tem sido influenciada por fatores como investimento em infraestrutura, cobertura de redes de alta capacidade e diferenciação por qualidade de serviço. No segmento de voz, observa-se consolidação da migração para aplicações baseadas em internet, especialmente serviços Over-The-Top (OTT), tendência associada à digitalização do consumo e à integração entre voz e dados.

No cenário internacional, estudos de mercado indicam que o segmento de chamadas internacionais, fortemente associado a soluções de Voice over Internet Protocol (VoIP), apresenta perspectiva de crescimento contínuo. Relatório da Business Research Insights projeta que o mercado global de chamadas internacionais deverá atingir aproximadamente US$ 1,45 bilhão em 2026, com expansão sustentada nos anos seguintes.

Segundo o mesmo relatório, a expansão das redes 5G é apontada como fator relevante para a evolução dos serviços de comunicação baseados em IP, ao proporcionar maior velocidade de conexão e redução de latência, elementos que impactam diretamente a estabilidade e a qualidade das chamadas realizadas via internet.

A convergência entre conectividade móvel de alta capacidade, serviços em nuvem e aplicações de comunicação tende a ampliar a relevância da telefonia IP no contexto corporativo em 2026. Dados regulatórios e projeções internacionais indicam que a transição estrutural da voz convencional para arquiteturas baseadas em internet deve se intensificar, acompanhando o amadurecimento das redes 5G e a consolidação do consumo de dados como eixo central do setor.

Nesse cenário, empresas brasileiras especializadas em soluções de telefonia IP e comunicação em nuvem passam a integrar o movimento de expansão previsto para 2026. A Voicecorp, operadora nacional com atuação em serviços VoIP e infraestrutura de comunicação empresarial, está inserida nesse contexto de crescimento, acompanhando a digitalização das comunicações corporativas e a ampliação da demanda por soluções baseadas em IP. De acordo com dados institucionais, 2025 registrou aumento na procura por soluções baseadas em VoIP, refletindo o movimento de digitalização observado no mercado.

"O amadurecimento das redes de alta capacidade e a busca por eficiência operacional têm ampliado o espaço da telefonia IP nas estratégias corporativas. A expectativa é de que 2026 consolide esse avanço, com maior integração entre voz, dados e aplicações em nuvem", afirma Diogenes Coutinho, diretor da Voicecorp.

Segundo John Meldrum, sócio-diretor da Voicecorp, a evolução tecnológica também altera o papel estratégico da comunicação nas organizações. "A migração para arquiteturas baseadas em IP permite maior escalabilidade, integração com plataformas digitais e otimização de custos operacionais, fatores que passam a influenciar diretamente as decisões de investimento em telecomunicações", enfatiza.

Diogenes Coutinho acrescenta que o cenário regulatório e o avanço das redes móveis de quinta geração contribuem para a consolidação desse movimento. "A combinação entre infraestrutura de alta capacidade, expansão do 5G e amadurecimento das soluções em nuvem cria um ambiente favorável para a consolidação da voz sobre IP no ambiente corporativo brasileiro", conclui.

A expectativa para 2026 é de continuidade do avanço das soluções de voz sobre internet no Brasil, alinhada às tendências regulatórias e tecnológicas observadas ao longo de 2025, com impacto direto na estrutura competitiva do setor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Techdengue
Tecnologia Há 54 segundos

Tecnologia amplia controle da dengue no Brasil

Solução desenvolvida no país passa a integrar a rotina operacional de municípios no monitoramento e no planejamento de ações de combate ao mosquito.

 Licença Livre - Freepik
Tecnologia Há 15 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência

Integração entre software e hardware visa otimizar processos e atender requisitos globais de governança e proteção de dados.

 www.freepik.com
Tecnologia Há 2 horas

Com IA e integrações, CRM amplia prospecção B2B

CRM com IA e novas integrações transforma a prospecção B2B, centraliza dados, aumenta conversões e traz mais previsibilidade e eficiência às equipe...

 Dataside
Tecnologia Há 20 horas

DAFB chega à 9ª edição e conecta gestão e inteligência

Em colaboração com a Snowflake, o encontro explora como líderes podem aproveitar dados e IA para tomar decisões mais inteligentes, rápidas e confia...

 Freepick
Tecnologia Há 21 horas

Gestão integrada fortalece competitividade das PMEs

Digitalização recorde, automação e sistemas de gestão integrada fortalecem eficiência e sustentam o crescimento das PMEs

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
36° Sensação
3.49 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência
Educação Há 12 minutos

Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul
Economia Há 27 minutos

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil
Visita Inesperada Há 37 minutos

Serpente é encontrada dentro do motor de carro em posto de combustíveis
Entretenimento Há 41 minutos

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,30%
Euro
R$ 6,14 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,440,13 +0,36%
Ibovespa
188,226,22 pts 1.19%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias