Com IA e integrações, CRM amplia prospecção B2B

CRM com IA e novas integrações transforma a prospecção B2B, centraliza dados, aumenta conversões e traz mais previsibilidade e eficiência às equipe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/02/2026 às 13h03
Com IA e integrações, CRM amplia prospecção B2B
www.freepik.com

A prospecção B2B passa por uma transformação impulsionada pelo avanço da inteligência artificial (IA) e pela integração entre sistemas comerciais. Em um mercado em que 73% das empresas já usam CRMs e 65% delas incorporam funcionalidades de IA em suas plataformas, organizações que adotam essas soluções estão 83% mais propensas a ultrapassar suas metas de vendas, como apontam dados da SalesHive. Isso evidencia a importância estratégica dessas tecnologias nas operações de prospecção modernas.

Especialistas destacam que a multiplicidade de ferramentas usadas para prospectar e atender ainda cria desafios significativos para equipes B2B, especialmente quando dados ficam fragmentados entre sistemas distintos. De acordo com dados da Wifi Talents, para os times de vendas que usam IA integrada ao CRM, aumentaram a taxa de leads em 50%, mostrando que a combinação entre automação e inteligência aplicada pode gerar resultados concretos na eficiência comercial.

Nesse contexto, as novas integrações do Ploomes e o Assistente de IA conectam o CRM a um ecossistema mais amplo de ferramentas, incluindo plataformas de prospecção, marketing e comunicação, tudo de forma integrada, permitindo que dados de leads e contas sejam centralizados em uma só base. Isso facilita a visibilidade completa do funil de vendas e reduz a necessidade de reconciliação manual de informações dispersas.

"Durante muito tempo, a prospecção B2B foi baseada em informações incompletas e sistemas desconectados. O que vemos hoje é uma mudança clara para um modelo em que dados, histórico e inteligência caminham juntos", afirma Matheus Pagani, CEO da Ploomes.

Além disso, o assistente de IA da Ploomes foi desenvolvido para apoiar atividades rotineiras, como registrar automaticamente tarefas e anotações, além de fazer consultas inteligentes, auxiliando no dia a dia do pré-vendedor.

"Não se trata de substituir o trabalho humano, mas de dar suporte às equipes para que elas consigam focar no que realmente importa: relacionamento, estratégia e tomada de decisão", explica Pagani. "A IA entra como uma camada de inteligência que ajuda a transformar dados dispersos em informações acionáveis", completa.

As melhorias tecnológicas também têm reflexos na produtividade. Estudos de mercado apontam que equipes que utilizam CRM com IA conseguem acelerar ciclos de vendas, reduzir retrabalho e obter previsibilidade mais sólida dos resultados. Fatores esses que são cada vez mais críticos em operações B2B complexas, onde ciclos longos e múltiplos decisores são a regra.

"À medida que as operações crescem, fica inviável depender de controles manuais. Centralizar dados e aplicar inteligência sobre eles deixa de ser diferencial e passa a ser requisito competitivo", conclui o CEO da Ploomes.

Sobre a Ploomes

A Ploomes é uma empresa de CRM especializada em vendas B2B, que oferece soluções para gestão comercial, automação de processos, geração de propostas e integração com ERPs. Seu propósito é simplificar a rotina de gestores e equipes de vendas, trazendo mais controle, eficiência e previsibilidade para as operações. A Ploomes atende indústrias, empresas de tecnologia e negócios de serviços em todo o Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
