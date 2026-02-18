DAFB chega à 9ª edição e conecta gestão e inteligência

O futuro dos negócios não se constrói apenas com tecnologia. Ela nasce das decisões certas, tomadas na hora certa. É com essa perspectiva que a Dataside vai promover a 9ª edição do Dataside for Business (DAFB), em colaboração com a Snowflake, que acontece em 25 de fevereiro, às 18h30, no Figueira Rubaiyat, reunindo líderes, executivos e tomadores de decisão para discutir os caminhos para a gestão guiados por inteligência real.

O evento propõe um encontro em que dados e Inteligência Artificial não são o centro da conversa, mas a base que apoia estratégias, criatividade e decisões impactantes.

Mais do que um evento sobre tecnologia, o Dataside for Business é um espaço para conexões, troca de experiências e reflexões profundas sobre como líderes transformam informações em movimento e propósito em resultados. No mesmo palco, gestão, estratégia e inteligência se unem para provocar novas formas de pensar e agir nos negócios.

"Gestão não é sobre controle. Trata-se de entender, conectar e decidir com inteligência real — aquela que surge do encontro entre pessoas, estratégia e tecnologia. A Dataside for Business foi criada exatamente para oferecer esse tipo de reunião, onde líderes possam refletir, trocar experiências e tomar decisões mais conscientes sobre o futuro de seus negócios", diz Letícia Amante, Diretora de Marketing e Comercial da Dataside.

"Em todos os setores, estamos vendo líderes indo além da experimentação em IA para uma verdadeira transformação de negócios", disse Sandra Bouzon, Diretora Comercial Corporate da Snowflake Brasil. "Nossa colaboração com a Dataside é fundamental para acelerar essa transformação no Brasil e nossa missão de capacitar cada empresa a desbloquear todo o potencial de seus dados com IA. Eventos como o Dataside for Business reúne líderes para transformar visão em execução, combinando a plataforma certa com a expertise necessária para adotar e operacionalizar IA com sucesso."

Além de conteúdo estratégico e networking, o DAFB também foca em uma experiência completa, combinando insights, conversas relevantes e alta gastronomia, em um ambiente projetado para estimular relacionamentos e decisões que constroem o futuro.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível na biografia dos canais oficiais da Dataside.