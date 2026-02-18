Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Knewin lança módulo de reputação com indicador próprio

Novo módulo de gestão de reputação visa transformar sinais de mídia e redes sociais em métricas para apoiar decisões estratégicas em comunicação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/02/2026 às 17h47
Knewin lança módulo de reputação com indicador próprio
Knewin

A todo momento, marcas são avaliadas em tempo real por clientes, colaboradores, investidores e pela sociedade. Hoje, a reputação corporativa passou a ocupar um papel ainda mais estratégico nas organizações. Apesar disso, a gestão do tema ainda enfrenta um desafio recorrente: a falta de métricas claras, comparáveis e conectadas às decisões do negócio.

Esse cenário é evidenciado pela pesquisa O Panorama da Reputação Corporativa no Brasil 2025, realizada pela Knewin, que mostra que apenas dois em cada dez profissionais de comunicação avaliam a reputação mensalmente, enquanto a maioria das organizações ainda recorre a análises trimestrais, semestrais ou anuais. O estudo aponta que essa baixa frequência dificulta a antecipação de riscos, a priorização de temas sensíveis e a comparação consistente com concorrentes.

Nesse contexto, a Knewin anuncia o lançamento do Módulo de Gestão de Reputação, disponível no Knewin Monitoring. A solução foi desenvolvida para apoiar áreas de comunicação, marketing e reputação na transição de uma lógica reativa para uma gestão mais contínua, estruturada e orientada por dados.

No centro do módulo está o Reputation Index, indicador proprietário da Knewin que consolida, em uma única métrica, como a marca é percebida ao longo do tempo e em relação aos seus concorrentes. O índice considera não apenas o sentimento associado às menções, mas também a relevância das fontes e o protagonismo da marca nas narrativas.

A metodologia do Reputation Index prioriza o impacto real sobre a reputação. Uma menção positiva em um veículo de alta relevância, por exemplo, tem peso maior do que a replicação de conteúdos em canais de baixo alcance. Essa abordagem reduz a fragmentação de indicadores e oferece uma leitura mais fiel do ambiente reputacional.

O módulo organiza a análise da reputação a partir de duas dimensões complementares:

  • Percepção, por meio do Net Reputation Score (NRS), que avalia a qualidade e o equilíbrio do sentimento em torno da marca;
  • Protagonismo, medido pelo Brand Prominence Score (BPS), que identifica o papel da marca como assunto central nas menções.

Segundo Marina Rocha, Group Product Manager da Knewin, o lançamento responde a uma demanda cada vez mais evidente das organizações por métricas mais acionáveis: "Em um contexto no qual as empresas são avaliadas em tempo real por clientes, colaboradores, investidores e pela sociedade, gerir reputação deixou de ser subjetivo e passou a exigir métricas claras e acionáveis", afirma.

O módulo de Gestão da Reputação visa transformar a percepção em inteligência estratégica ao combinar indicadores como o Net Reputation Score (NRS), que revela o sentimento em torno da marca, e o Brand Prominence Score (BPS), que mede seu protagonismo no debate público, consolidados em um Reputation Index. "O objetivo é permitir uma gestão ativa da reputação, alinhada aos desafios atuais do negócio, apoiando decisões mais rápidas, reduzindo riscos e fortalecendo o capital de confiança das marcas", explica Marina Rocha.

Além da visão consolidada, o módulo oferece painéis específicos que permitem acompanhar a evolução da reputação ao longo do tempo, comparar o desempenho com concorrentes e identificar rapidamente temas que exigem atenção da área de comunicação. A proposta é apoiar uma atuação mais contínua, estratégica e menos reativa.

O Módulo de Gestão de Reputação já está disponível para clientes do Knewin Monitoring, com acesso em formato de teste, por tempo limitado, permitindo que as equipes explorem os dados atuais da operação e incorporem a análise de reputação ao planejamento estratégico.

Para mais informações, basta acessar: ﻿https://www.knewin.com/﻿

