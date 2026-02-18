Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Estratégias de prospecção direcionam a advocacia em 2026

Presença digital e conexões qualificadas orientam escritórios e advogados autônomos na busca por novos clientes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/02/2026 às 12h07
Freepik/Drazen Zigic

A prospecção de clientes na advocacia passa por uma transformação significativa em 2026. Com a concorrência crescente e a digitalização consolidada, escritórios e advogados autônomos precisam adotar estratégias mais estruturadas e éticas para ampliar sua base de clientes, usando ferramentas como o JusDinâmico.

Segundo estudo encomendado pelo Conselho Federal da OAB à Fundação Getúlio Vargas (FGV), 72% dos advogados brasileiros atuam como autônomos, o que reforça a importância de práticas eficazes de prospecção de novos clientes.

Além disso, dados da IMARC Group mostram que o mercado brasileiro de serviços jurídicos atingiu USD 18,5 bilhões em 2025, com projeções de chegar a USD 27,5 bilhões até 2034. O crescimento evidencia a necessidade de posicionamento estratégico para garantir relevância e competitividade.

De acordo com Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, um dos maiores desafios enfrentados por escritórios e profissionais está na concorrência crescente, na dificuldade de se destacar com ética no ambiente digital e na falta de instrução do advogado para elaborar estratégias de prospecção.

"Muitos ainda dependem exclusivamente de indicações ou redes pessoais, o que limita o alcance e a previsibilidade de novos negócios. Além disso, há o desafio de manter uma presença digital profissional e informativa, sem ultrapassar os limites estabelecidos pelo Código de Ética da OAB e provimento 205/2021, mantendo a constância de suas postagens nas redes sociais", afirma.

Entre as estratégias mais eficazes está a definição clara do nicho de atuação e do perfil de cliente ideal. "A partir disso, o advogado deve construir uma comunicação voltada para essas pessoas, com conteúdo jurídico de interesse público, linguagem acessível e foco na solução de problemas reais", explica Pinheiro. Ela acrescenta que investir em networking qualificado ajuda a atrair oportunidades mais alinhadas.

Segundo a CEO, o equilíbrio entre comunicação ética e ações de marketing também é essencial.  "Marketing jurídico não é publicidade comercial. Trata-se de uma forma institucional e informativa de se posicionar. Produzir conteúdo relevante, manter um site profissional e participar de eventos jurídicos são formas eficazes e éticas de gerar autoridade, o que naturalmente resulta em oportunidades", observa.

JusDinâmico

Nesse cenário, a tecnologia surge como aliada no processo. Ferramentas como o JusDinâmico, desenvolvido pelo Grupo Adali, oferecem recursos que podem automatizar etapas e tornam a prospecção mais direcionada. 

"Diariamente, são publicados casos reais de pessoas em busca de apoio jurídico, organizados por área de atuação e localização. O advogado pode analisar os detalhes e decidir com quais clientes deseja iniciar contato", destaca Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia.

Esse formato pode transformar a prospecção em um processo ativo e qualificado, respeitando os princípios éticos da profissão. Já para quem está começando ou reorganizando sua estratégia, os primeiros passos destacados por Nunes envolvem estruturar a presença digital de forma profissional, manter uma rotina de produção de conteúdo jurídico informativo e investir em networking.

"Com esses pilares (conteúdo, presença, conexão e tecnologia), a prospecção jurídica se torna mais estratégica, constante e alinhada aos princípios éticos da profissão", relata o especialista.

Na visão de Pinheiro, a tecnologia não substitui a técnica jurídica, mas potencializa a atuação. "Ter ferramentas que respeitam os limites éticos e, ao mesmo tempo, oferecem estrutura para o crescimento é o que permite que advogados atuem com mais segurança, eficiência e presença no mercado", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://jusdinamico.com.br/

Imagem do Freepik
