Composição diferencia ouro branco e ouro amarelo no mercado

Muitas pessoas se perguntam o que é mais caro: o ouro branco ou o ouro amarelo. Apesar de ambos serem variedades de ouro 18 quilates com a mesma quantidade de ouro puro, na prática, o ouro branco costuma ter um preço um pouco mais elevado por diversos fatores.

Para entender a disparidade de preços, primeiro é preciso conhecer como cada liga é formada e como isso afeta a aparência de cada tipo de ouro. O ouro amarelo 18K é uma liga de aproximadamente 75% de ouro puro combinada a cerca de 12,5% de prata e 12,5% de cobre. Esses metais adicionais conferem a cor amarelada clássica e asseguram dureza à joia, já que o ouro puro (24K) seria muito macio para uso cotidiano.

Já o ouro branco 18K é obtido ao misturar 75% de ouro com metais brancos, como paládio, níquel ou prata, resultando em uma liga de tonalidade clara. Contudo, mesmo com esses metais, o ouro branco normalmente apresenta um ligeiro tom amarelado de fundo, por isso é padrão a aplicação de um banho de ródio – uma fina camada do metal ródio — para conferir à peça o aspecto branco brilhante desejado.

Aparência também influencia no valor final da joia

No quesito aparência, portanto, o ouro amarelo exibe um brilho quente e tradicional, enquanto o ouro branco tem uma aparência prateada moderna e brilhante. O ródio não só deixa o ouro branco mais claro, como também aumenta sua resistência a arranhões na superfície.

Vale destacar que, com o uso e o tempo, essa camada de ródio pode se desgastar, revelando a coloração original da liga branca levemente amarelada por baixo. Já o ouro amarelo não requer esse tipo de revestimento — sua cor é inerente à liga — e desenvolve com os anos uma pátina sutil, considerada até atrativa por muitos apreciadores de joias tradicionais.

"Além da cor, há diferenças culturais e de preferência de mercado. No Brasil, por exemplo, o ouro amarelo sempre foi o padrão mais popular e valorizado em joalheria, associado à tradição e às ocasiões clássicas. Já em países como Estados Unidos e Inglaterra, o ouro branco ganhou protagonismo nas últimas décadas, sendo visto como uma opção mais contemporânea e versátil. Ou seja, a preferência pelo tipo de ouro também pode variar conforme tendências e aspectos culturais, embora isso não afete o valor intrínseco do metal em si", destacou Igor Ferreira, especialista em joias de ouro 18k da Fábrica do Ouro,

Por que o ouro branco é mais caro?

Na teoria, uma joia de ouro branco e outra de ouro amarelo de 18K contêm exatamente a mesma quantidade de ouro puro, logo teriam valor intrínseco equivalente em termos de metal precioso. Na prática, entretanto, o ouro branco costuma ter um preço de venda mais alto devido a fatores ligados à sua composição e manufatura.

O primeiro fator é a própria composição da liga. Os metais empregados para dar a coloração branca ao ouro costumam ser mais caros do que aqueles usados na liga do ouro amarelo. Por exemplo, o paládio — metal do grupo da platina frequentemente presente no ouro branco 18K — tem um custo bastante elevado no mercado internacional (uma média de US$ 2.000 por onça, dados do Portal Investing).

Já o ouro amarelo utiliza predominantemente prata e cobre em sua mistura, metais bem mais baratos e abundantes. Essa diferença explica por que, somente considerando o material, a liga branca tende a encarecer a joia em relação à amarela. Estimativas indicam que o ouro branco tipicamente custa cerca de 10% a 15% a mais por grama do que o ouro amarelo de mesma pureza, em grande parte devido ao maior preço desses metais brancos na liga.

Processos de acabamento (banho de ródio)

O segundo fator determinante está no processo de fabricação e acabamento da joia. Como mencionado, para atingir o tom claro, as joias de ouro branco recebem um banho de ródio na etapa final da produção. O ródio é um metal nobre extremamente valioso — chegou a valer muitas vezes mais que o próprio ouro por onça — e sua aplicação representa um custo adicional direto.

Além do custo do material em si, há também a mão de obra e o tempo extras envolvidos nesse banho galvânico. Cada peça precisa ser mergulhada em solução de ródio e receber essa cobertura uniformemente, o que adiciona despesas no processo industrial.

"O revestimento de ródio pode adicionar de US$ 20 a US$ 100 ao custo inicial de uma joia de ouro branco, dependendo do tamanho da peça e da espessura do banho aplicado. O ouro amarelo, por sua vez, não requer nenhum banho adicional de acabamento para realçar sua cor, o que torna seu processo de fabricação mais simples e barato", concluiu Ferreira.

Custos de manutenção ao longo do tempo

Mesmo após a compra inicial, existe um fator de custo futuro a considerar: a manutenção da peça. Joias de ouro branco precisam de cuidados periódicos para manter seu visual original. Com o uso, é inevitável que a camada de ródio comece a se desgastar e a joia adquira um tom ligeiramente amarelado. Quando isso acontece, é recomendável levar a peça à joalheria para refazer o banho de ródio e restaurar a cor branca brilhante.

Essa manutenção regular tem um custo: cada novo banho de ródio pode representar uma despesa significativa ao longo dos anos. Em termos práticos, um novo banho pode ser necessário a cada um ou dois anos, dependendo da frequência de uso da joia.

Embora os principais motivos da diferença de preço estejam ligados à liga e ao acabamento, é importante notar que o preço de qualquer joia também reflete outras variáveis. Aspectos como a marca ou grife da joalheria, o design e complexidade da peça, e até mesmo tendências de moda podem influenciar no valor final cobrado ao consumidor. Atualmente, o ouro branco desfruta de alta popularidade por sua estética moderna e por combinar bem com pedras como diamantes, o que faz com que muitas coleções de luxo o apresentem como destaque. Esse apelo pode gerar uma demanda maior e eventualmente um sobrepreço no varejo em relação ao ouro amarelo, especialmente em regiões ou épocas em que o estilo "branco" está em alta.

Contudo, esses fatores externos variam e nem sempre significam que o ouro branco é intrinsecamente mais valioso – eles dizem respeito mais à percepção de mercado e à dinâmica da indústria da moda joalheira.