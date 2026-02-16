Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso da Inteligência Artificial pede parâmetros éticos

Recurso tecnológico pode contribuir na busca pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas exige acesso equilibrado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/02/2026 às 12h51
Uso da Inteligência Artificial pede parâmetros éticos
Latin American Quality Institute

A Inteligência Artificial (IA) pode acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mas sua disseminação sem parâmetros éticos e acesso equilibrado corre o risco de ampliar desigualdades. O alerta aparece na página 11 do relatório "Technology and Innovation Report – Inclusive Artificial Intelligence for Development" - Tecnologia e Inovação – Inteligência Artificial Inclusiva para o Desenvolvimento, em português, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que examina impactos e desafios da governança global da tecnologia.

Na página 17, o documento aponta que o avanço da IA está concentrado em um número restrito de empresas e economias desenvolvidas. Ao mesmo tempo, países de renda média e baixa enfrentam deficiências em infraestrutura digital, como conectividade e capacidade computacional, o que pode aprofundar assimetrias caso não haja investimentos estruturais.

Os efeitos sobre o trabalho também entram no radar. Conforme a página 23, a tecnologia tende a alcançar grande parte das ocupações, com potencial de elevar a produtividade, mas igualmente de provocar reconfigurações de funções. Sem políticas robustas de qualificação e atualização profissional, a transição pode ampliar vulnerabilidades.

Já na página 37, o relatório identifica três vetores estratégicos para uma inserção mais equilibrada: infraestrutura, dados e competências. Esses elementos são apresentados como bases para que as nações não apenas utilizem sistemas inteligentes, mas construam capacidade própria de inovação e desenvolvimento.

Para Daniel Maximilian da Costa, fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), o setor empresarial tem responsabilidade direta nesse processo. "A Inteligência Artificial não pode ser tratada apenas como vantagem competitiva. Ela precisa estar alinhada a uma estratégia de desenvolvimento que reduza desigualdades, fortaleça competências locais e amplie acesso à tecnologia. O mundo corporativo deve assumir protagonismo responsável, investindo em qualificação, infraestrutura e governança ética, para que a inovação gere valor econômico, mas também impacto social positivo e duradouro", afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Whisk AI
Tecnologia Há 57 minutos

Composição diferencia ouro branco e ouro amarelo no mercado

Composição, durabilidade, tonalidade e formação de preço diferenciam as duas versões do metal 18K e influenciam a escolha no mercado joalheiro bras...

 Dr Fabio Barros
Tecnologia Há 4 horas

Obra debate práticas na harmonização facial

O livro Quebrando Tabus da Harmonização Facial, do cirurgião-dentista Dr. Fabio Barros será lançado em 3 de março de 2026, no Rio de Janeiro. A obr...

 Pexels/Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

Gendo chega à Espanha e projeta 700 mil euros em 2026

Em movimento de expansão, plataforma brasileira de gestão e agendamento estima atingir 2.500 clientes ativos em até 12 meses de operação no país.

 Reprodução Ikonn
Tecnologia Há 4 horas

Ikonn amplia atuação e disponibiliza ecossistema a parceiros

Empresa expande white label em 2026 ao oferecer modelo para centrais de rastreamento. André Luiz Ota, CEO da Ikonn, destaca o desejo de democratiza...

 FreePik
Tecnologia Há 6 horas

Monitoramento contínuo vira regra de compliance e KYC

Reguladores intensificaram a cobrança sobre áreas de compliance, crédito e KYC, exigindo rastreabilidade, monitoramento contínuo e evidências concr...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
31° Sensação
2.14 km/h Vento
59% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Geral Há 37 minutos

Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
Tecnologia Há 53 minutos

Composição diferencia ouro branco e ouro amarelo no mercado
Esportes Há 1 hora

Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
Direitos Humanos Há 3 horas

Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
Geral Há 3 horas

Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,977,11 -1,54%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias