Vasco avança às semifinais do Carioca e "salva" carnaval do torcedor

Cruzmaltino busca empate com Volta Redonda e vence nas penalidades

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/02/2026 às 08h06

O carnaval parecia que não começaria bem para o torcedor do Vasco, mas o time de Fernando Diniz corrigiu a evolução na passarela de São Januário a tempo de conseguir a classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Na noite de sábado (14), o Gigante da Colina superou o Volta Redonda nos pênaltis, por 5 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

O Cruzmaltino terá pela frente o ganhador do confronto entre Fluminense e Bangu, que duelam na segunda-feira (16), às 18h (horário de Brasília), no Maracanã. O Madureira, outro semifinalista definido, aguarda Botafogo ou Flamengo, que se enfrentam neste domingo (15), às 17h30, no Estádio Nilton Santos, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Enquanto o Vasco apresentava dificuldades para fazer o samba fluir, o Volta Redonda mostrou que estava com a harmonia em dia e comandou o primeiro tempo. Como se desfilasse livremente pela Marquês de Sapucaí, o atacante Ygor Catatau foi lançado pelo lateral Jean Victor, superou a marcação do volante Thiago Mendes e finalizou no canto do goleiro Léo Jardim, aos 27 minutos.

Assim como uma escola de samba que precisa se ajustar, na marra, às adversidades na avenida, o Cruzmaltino teve de rever a postura para o segundo tempo. A equipe da casa passou a pressionou o Voltaço, mas faltava capricho.

Aos 21 minutos, enfim, o samba vascaíno se fez ouvir em São Januário. O zagueiro Carlos Cuesta cruzou pela direita e Claudio Spinelli - que tinha entrado em campo dois minutos antes no lugar do também atacante Nuno Moreira - deixou tudo igual, de cabeça.

O confronto foi para os pênaltis. Melhor para o Vasco, que teve 100% de aproveitamento nas cinco cobranças, enquanto o atacante Marquinhos bateu para fora a primeira batida do Volta Redonda. O lateral Puma Rodriguez converteu o chute que salvou o Carnaval vascaíno, apesar de não aliviar a pressão em cima de Fernando Diniz, muito criticado pelos torcedores, mesmo com a classificação.

Clássico na semi do Mineiro

A noite de sábado também definiu as semifinais do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, time com a campanha mais positiva, terá pela frente o Pouso Alegre, melhor segundo colocado entre os três grupos da primeira fase. O outro confronto será o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que terminaram as respectivas chaves na liderança, assim como a Raposa.

As datas, horários e locais das partidas ainda serão anunciados pela Federação Mineira de Futebol (FMF). Cruzeiro e América terão a vantagem de fazer o jogo de volta em casa.

A Raposa sacramentou a liderança do Grupo C e a melhor campanha geral, com 15 pontos, ao derrotar a URT por 2 a 1 no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG). Os atacantes Kaio Jorge e Keny Arroyo marcaram para a Raposa, enquanto o volante Mateus Peloggia descontou para os anfitriões, que ficaram em segundo no Grupo A, com 11 pontos.

Melhor para o Atlético, que ultrapassou a URT, indo a 14 pontos ao golear o Itabirito por 7 a 2 no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Destaque para Hulk, que balançou as redes três vezes. O também atacante Mateo Cassierra, os meias Gustavo Scarpa e Victor Hugo e o lateral Renan Lodi marcaram os demais gols do Galo. Foi o primeiro compromisso do time após a demissão do técnico Jorge Sampaoli.

Já o América assegurou o primeiro lugar do Grupo B com uma vitória polêmica sobre o North, por 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte. Os gols saíram nos acréscimos da etapa final. O meia Yuri Merlim abriu o marcador para os visitantes, mas o volante Val Soares, em duas cobranças de pênalti, virou para o Coelho, que foi a 15 pontos, ficando atrás do Cruzeiro na classificação geral por ter um triunfo a menos.

Com os resultados da rodada, Democrata e Athletic - que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro - foram rebaixados no Mineiro. E o pior: jogando em casa. O primeiro foi derrotado no Mamudão, em Governador Valadares (MG), para o Betim, por 1 a 0. O segundo não saiu do 1 a 1 com o Tombense no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG).

Brusque e Fortaleza na frente

Por fim, nos Campeonatos Catarinense e Cearense, o sábado marcou o início das semifinais. No sul do país, o Brusque recebeu a Chapecoense e venceu a partida de ida por 1 a 0 na Arena Simon, novo nome do Estádio Augusto Bauer. O meia João Prado fez o gol do Quadricolor, que tem a vantagem do empate no encontro do próximo domingo (22), às 18h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Já no Ceará, o Fortaleza abriu vantagem sobre o Ferroviário ao superar o rival por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas, na capital do estado. Os atacantes Vitinho e Adam Bareiro marcaram para o Leão do Pici, que se classifica à final mesmo até se perder o jogo de volta no sábado que vem (21), às 17h, por um gol de diferença. O local ainda será definido.

