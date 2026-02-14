Campeonato Baiano: Bahia abre vantagem, mas Jacuipense busca empate

Apesar de já classificado às semifinais do Campeonato Baiano e com a liderança da primeira fase garantida, o Bahia frustou o torcedor presente à Casa de Apostas Arena Fonte Nova neste sábado (14). O Esquadrão de Aço apenas empatou por 2 a 2 com a Jacuipense, em jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia.

Com seis triunfos e dois empates, a equipe dirigida por Rogério Ceni foi a 20 pontos. São dez a mais que o arquirrival Vitória, que aparece em terceiro lugar, mas que ainda vai a campo pela oitava e penúltima rodada - o Rubro-Negro encara o Bahia de Feira na quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, também em Salvador.

A igualdade alcançada no fim da partida manteve a Jacuipense viva na briga por um lugar às semifinais (os quatro primeiros avançam). O Leão do Sisal tem os mesmos dez pontos de Vitória e Porto (quarto colocado), mas ocupa o quinto lugar pelo saldo de gols.

O clube de Riachão do Jacuípe (BA), porém, ainda não se livrou totalmente do risco de rebaixamento (os dois últimos caem). São dois pontos de vantagem para o Barcelona de Ilhéus (nono) e um para a Juazeirense (oitava). Os dois se enfrentam na quinta-feira (19), às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA).

O Bahia, que atuou com uma equipe mista de jogadores da base e reservas, marcou o primeiro logo aos cinco minutos, com o meia Caio Alexandre aproveitando, na área, o cruzamento de Mateo Sanabria, pela direita. O argentino ainda participou do segundo gol. Foi dele, aos 23, o chute que desviou no também atacante Everaldo e sobrou para o volante Erick concluir para as redes.

A Jacuipense descontou aos 36 minutos do primeiro tempo com o meia Thiago. E quando parecia que o triunfo do Bahia estava encaminhado, veio o empate do Leão do Sisal. Aos 46 da etapa final, o volante Gustavo Pereira recebeu a bola na entrada da área e chutou no canto esquerdo do goleiro João Paulo, dando números finais ao jogo na Fonte Nova.

Fantasma busca empate

Se o Baianão ainda não concluiu a primeira fase, o Campeonato Paranaense já está nas semifinais. O jogo de ida do confronto ente Operário e Coritiba terminou empatado em 2 a 2, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O duelo de volta será no próximo sábado (21), às 16h, no Couto Pereira.

O Coxa abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols do atacante Pedro Rocha, aos 13 e aos 46 minutos. O Fantasma reagiu na etapa final. Aos 19 minutos, com apoio do árbitro de vídeo (VAR), os donos da casa tiveram um pênalti, que o meia Boschilia converteu. Aos 32, após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou na esquerda com Gabriel Feliciano. O lateral bateu de fora da área e venceu o goleiro Pedro Morisco, deixando tudo igual para o jogo em Curitiba.