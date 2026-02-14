Sábado, 14 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado reinicia aulas de ginástica para o público 60+ no Cete, em Porto Alegre

O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) abriu a temporada de 2026 de aulas de ginástica para o Grupo de Convivência da Pessoa Idosa. Na i...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/02/2026 às 13h21
Ação para idosos reforça o compromisso do governo do Estado em receber e acolher a todos nas atividades físicas -Foto: Ascom SEL

O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) abriu a temporada de 2026 de aulas de ginástica para o Grupo de Convivência da Pessoa Idosa. Na iniciativa, são oferecidas 50 vagas para pessoas com mais de 60 anos. As aulas acontecem às terças-feiras, das 15h30 às 16h30 e são gratuitas.

A diretora do Cete, Nathalia Lauermann, destaca a importância do reencontro com o grupo. “É mais um ano de atividades em que a gente trabalha com eles o corpo e a mente, através do exercício físico. Isso reforça o compromisso do Cete em receber e acolher a todos para o desempenho das atividades. Que 2026 seja um ano de muitas realizações”, enfatiza a diretora.

Aos 88 anos, Paulo não perde as aulas

Paulo Martins, 88 anos, é aluno assíduo das aulas e destaca que a importância da iniciativa. “Tem uma gurizada medonha de mais de 60. Eu, por exemplo, já estou próximo dos 90 e me sinto saudável. Costumo brincar que estou em um harém, só tenho como colegas gurias bonitas. Na realidade essas aulas nos dão muita saúde, vitalidade e ânimo, além da alegria de conviver. Estar aqui nessa turma no Cete é como diz um verso antigo 'Lá fora corre um mundo louco sem descanso, mas no correr da nossa vida a convivência aqui com essas pessoas é um doce remanso'”, comenta Paulo.

Atividade física permite revigorar corpo e mente em ambiente de convivência e estímulo à saúde -Foto: Ascom SEL
Atividade física permite revigorar corpo e mente em ambiente de convivência e estímulo à saúde -Foto: Ascom SEL

A aluna Berenice Siqueira, de 67 anos, já convive no Cete há três décadas e considera que o Cete é a extensão de sua casa. “Fiquei feliz da vida com a retomada das aulas do grupo hoje. Desde o ano passado, estamos sempre interagindo, nós alunos nos encontramos em ocasiões aleatórias fora daqui. Esse convívio com os colegas da ginástica é muito bom e vários laços se estreitam. Além que essa atividade física é um investimento na saúde, no bem-estar e na socialização. O Cete é maravilhoso e eu vivo aqui de segunda a segunda”, salienta Berenice.

As aulas são ministradas pela profissional de educação física da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), Carla Pretto, que destaca a importância do Grupo de Convivência. “Aqui falamos sobre o envelhecimento ativo, que não se trata apenas de 'viver mais', mas de 'viver melhor', otimizando oportunidades de saúde, participação e segurança. Envelhecer ativamente é um direito humano e uma escolha por autonomia e independência. Que possamos, hoje e sempre, promover espaços onde todas as idades tenham voz e valor”, destaca Carla.

Os interessados poderão realizar a inscrição direto no Cete, no dia em que ocorre a aula. Para mais informações, os interessados podem ligar ou mandar WhatsApp para o número (51) 98218.0055.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

Economia
