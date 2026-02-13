Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Serviços remotos para empresas dos EUA ganham escala em 2026

A contratação de serviços remotos por empresas dos Estados Unidos junto a profissionais do Brasil cresce com o avanço do trabalho digital, platafor...

13/02/2026 às 17h11
13/02/2026 às 17h11
Serviços remotos para empresas dos EUA ganham escala em 2026
A contratação internacional de profissionais remotos tem avançado nos últimos anos, impulsionada pela digitalização das operações e pela busca de empresas americanas por talentos fora do mercado doméstico. Relatórios de mercado de trabalho remoto indicam aumento consistente na participação de profissionais estrangeiros em contratos de tecnologia, finanças, design e serviços especializados.

Levantamento da plataforma Upwork sobre trabalho independente aponta que empresas dos Estados Unidos mantêm liderança global na contratação de freelancers e prestadores de serviço internacionais, especialmente em áreas de desenvolvimento de software e tecnologia da informação. Já dados do comércio exterior de serviços do Banco Mundial mostram expansão contínua das exportações globais de serviços digitais, segmento que inclui programação, consultoria e suporte técnico remoto.

O movimento também acompanha o crescimento do trabalho remoto estruturado. O U.S. Bureau of Labor Statistics registra que ocupações ligadas a tecnologia e serviços profissionais estão entre as que mais adotam modelos remotos e híbridos, ampliando a possibilidade de contratação fora das fronteiras nacionais.

Especialistas em estruturação empresarial internacional observam que parte desses profissionais tem buscado formalizar operações para atender clientes estrangeiros de forma recorrente. Segundo Lucas Rafael Moura Caetano, advogado com atuação em tributação internacional e agente certificado pelo IRS, a formalização adequada reduz riscos operacionais e fiscais em contratos transnacionais. "Quando a prestação de serviço passa a ser contínua e internacional, a estrutura jurídica e tributária deixa de ser apenas administrativa e passa a ser um elemento de conformidade", afirma.

Dados do Migration Policy Institute indicam que a população brasileira residente nos Estados Unidos cresceu de forma relevante na última década, passando de cerca de 340 mil para mais de 500 mil pessoas entre 2010 e 2019. O instituto registra que parte relevante dessa comunidade atua em ocupações técnicas e de serviços, incluindo tecnologia e atividades profissionais especializadas.

No campo econômico, o mercado americano segue como o maior do mundo em consumo. O U.S. Census Bureau estima população superior a 330 milhões de habitantes, enquanto o U.S. Department of Commerce reporta que o comércio eletrônico no país superou a marca de US$ 1 trilhão em vendas anuais recentes, ampliando a demanda por serviços digitais, integração de sistemas, suporte técnico e desenvolvimento de plataformas.

Relatórios Institucionais apontam que a combinação de demanda tecnológica, contratação remota e pagamentos transfronteiriços tende a manter o fluxo de contratos entre empresas americanas e prestadores de serviço estrangeiros. Nesses casos, a regularização fiscal e contratual é tratada como requisito para continuidade e escalabilidade das operações.Conteúdos relacionados:
- Como abrir uma LLC: vantagens e desvantagens;
- Como transferir dinheiro do Brasil para os EUA em 2026.

DENGUE
