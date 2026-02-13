Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Publicidade
Sicredi

Ambulantes que se formalizaram como MEI crescem 45% em 2 anos

Mais de 56 mil se formalizaram como microempreendedor em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/02/2026 às 14h26
Ambulantes que se formalizaram como MEI crescem 45% em 2 anos
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O número de ambulantes formalizados microempreendedores individuais (MEI), em 2025, cresceu 45% em relação a 2023. Mais de 56 mil profissionais que comercializam nas ruas se registraram como MEI no ano passado, contra 38 mil em 2023 e 42 mil em 2024.

Os dados são do DataSebrae, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A entidade comemora o número maior de formalização desses trabalhadores e espera que a categoria aproveite o boom do carnaval.

Na Bahia, foram 2,9 mil ambulantes formalizados como MEI no ano passado, 39% a mais do que em 2023. No Rio de Janeiro, foram 6,5 mil, aumento de 54% na comparação com dois anos antes. Em São Paulo, houve a formalização de 16 mil ambulantes no ano passado, 43% a mais do que em 2023.

“Esses profissionais são essenciais para a festa [carnaval], que deve movimentar cerca de R$ 18,6 bilhões neste ano”, disse a instituição, acrescentando que “a maior festa popular do mundo é feita pelos pequenos negócios”.

No período do carnaval, o Sebrae realiza uma ação em Salvador para promover empresas de micro e pequeno porte durante a folia em segmentos como moda, economia, alimentos e bebidas no circuito Barra-Ondina. O objetivo é mostrar que a festa é um grande espaço de geração de renda.

Ainda segundo o Sebrae, na Bahia, os pequenos negócios são quase a totalidade dos segmentos de bares, restaurantes e alimentação fora do lar (98,6%) e de transporte e receptivo turístico (97%). Eles também representam 84,1% dos hotéis e meios de hospedagem.

A expectativa é de que mais de 1,2 milhão de turistas cheguem à capital soteropolitana e movimentem mais de R$ 1,8 bilhão.

MEI

O Microempreendedor Individual (MEI) é a forma mais simples de formalização profissional, abrindo a possibilidade de ter um CNPJ.

O faturamento do MEI pode ser de até R$ 81 mil por ano, com direito à contratação de até um funcionário para auxiliar nas suas tarefas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Vendas no comércio varejista fecham 2025 com alta de 1,6%

Setor cresceu em relação a 2024, mas com amplitude menor

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Carnaval seguro: Cadastur identifica empresas de turismo regulares

Saiba como checar serviços turísticos e evitar ciladas no Carnaval

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Camex zera tarifa de importação para mais de 1 mil produtos

Colegiado aplica medidas antidumping contra China

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 62 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51
Economia Há 21 horas

Governo publica programação do Orçamento em 2026

Texto fixa limite de empenho e cronograma mensal

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
18h15 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Terça
° °
Quarta
° °
Últimas notícias
Agricultura Há 5 minutos

Extremo-Oeste deve colher mais de 200 sacas de milho por hectare, indica Giro da Safra
Turismo Há 5 minutos

Governo de Santa Catarina fortalece o turismo no Meio-Oeste com roteiro técnico pela Rota da Amizade

Geral Há 50 minutos

Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
Tecnologia Há 1 hora

Serviços remotos para empresas dos EUA ganham escala em 2026
Justiça Há 1 hora

Organizações denunciam à ONU fome e violação de direitos em presídios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,17%
Euro
R$ 6,20 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,418,32 +5,33%
Ibovespa
185,933,02 pts -0.97%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias