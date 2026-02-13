Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Brasil se firma como referência na odontologia

Qualidade do ensino, infraestrutura e prática clínica colocam o país no radar da odontologia mundial.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/02/2026 às 13h26
O Brasil é reconhecido atualmente como um dos maiores e mais completos polos de odontologia do mundo. Esse posicionamento internacional resulta da qualidade dos cursos oferecidos, da alta qualificação dos profissionais formados no país, do uso intensivo de tecnologia de ponta e de uma infraestrutura educacional e clínica amplamente desenvolvida.

Além da base acadêmica consistente, o país se destaca pela ampla oferta de atendimentos clínicos reais, o que possibilita a integração efetiva entre teoria e prática durante a formação profissional. Esse modelo tem atraído cirurgiões-dentistas estrangeiros interessados em especializações que aliam rigor técnico e vivência clínica significativa.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Odontologia — Seção São Paulo (ABO-SP), Mario Cappellette Jr., instituições brasileiras têm desempenhado papel central nesse cenário. "A ABO-SP se consolidou como uma referência na formação continuada e na oferta de cursos de especialização voltados a profissionais já formados, recebendo alunos de diversos países em busca da qualidade do ensino e da estrutura clínica disponível", afirma.

De acordo com Cappellette Jr., a procura internacional também está relacionada à possibilidade de atuação prática em ambientes clínicos reais, com volume expressivo de pacientes. "Em muitos países, esse tipo de experiência é limitado ou inexistente. Aqui, o aluno consegue desenvolver suas habilidades técnicas em situações concretas, o que faz toda a diferença na formação", destaca.

Esse modelo gera impactos que vão além do ambiente acadêmico. "Trata-se de um ciclo virtuoso: formamos profissionais altamente capacitados, ampliamos o acesso da população a tratamentos odontológicos de qualidade e fortalecemos o papel social da odontologia", conclui o presidente da ABO-SP.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
