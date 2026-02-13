Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto cria adicional de 30% para profissionais de saúde em áreas de risco e conflito

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/02/2026 às 11h56
Projeto cria adicional de 30% para profissionais de saúde em áreas de risco e conflito
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 5654/25 institui a Política de Proteção e Incentivo aos Profissionais de Saúde em Áreas de Conflito e Alta Periculosidade. A proposta, da deputada Enfermeira Ana Paula (Pode-CE), cria um adicional de risco por exposição à violência, que corresponderá a 30% do vencimento básico do profissional.

A proposição está em análise na Câmara dos Deputados.

O benefício será destinado a trabalhadores que atuam em unidades de saúde localizadas em regiões com conflitos armados, altos índices de criminalidade ou de vulnerabilidade extrema.

Segundo o texto, a classificação das áreas de risco será feita por meio de ato conjunto dos ministérios da Justiça e Segurança Pública; e da Saúde, utilizando dados oficiais de segurança pública.

O adicional terá natureza indenizatória, ou seja, não será incorporado ao salário para fins de aposentadoria. No entanto, o texto permite que o benefício seja acumulado com outros adicionais que o profissional já receba, como os de insalubridade e de periculosidade.

Segurança e apoio psicológico
Além da compensação financeira, a proposta prevê medidas de proteção para garantir a continuidade dos serviços de saúde em áreas violentas:

  • protocolos de evacuação em casos de confrontos;
  • sistemas de monitoramento e botões de pânico nas unidades;
  • reforço do policiamento no entorno; e
  • acompanhamento psicológico e psiquiátrico para os profissionais expostos ao risco.

Enfermeira Ana Paula argumenta que a violência em comunidades e periferias muitas vezes força o fechamento de unidades e o afastamento de profissionais, o que agrava a desigualdade no acesso à saúde.

“O projeto reconhece que não existe saúde sem segurança e que quem cuida também precisa ser cuidado”, afirma a autora. Segundo ela, com a nova lei, o Estado brasileiro passaria a valorizar juridicamente aqueles “que mantêm o SUS de pé mesmo em meio ao fogo cruzado”.

Próximos passos
O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto obriga órgãos públicos a oferecer atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva

Texto também assegura atendimento por guias-intérpretes a pessoas surdocegas; para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto garante direito ao letramento digital para pessoas idosas

Texto inclui inclui o direito no Estatuto da Pessoa Idosa; para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado
Câmara Há 4 horas

Projetos na Câmara buscam fortalecer o carnaval como patrimônio e ampliar a segurança dos foliões

Financiamento das festas e apoio às entidades carnavalescas também são debatidos pelos parlamentares

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Projeto prevê dedução no imposto de renda de gastos com saúde de pets

O Projeto de Lei 6307/25 permite que contribuintes deduzam do Imposto de Renda (IR) despesas com a saúde preventiva de cães e gatos. A proposta alt...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 19 horas

Projeto aumenta pena para maus-tratos a animais em canis e gatis clandestinos

O Projeto de Lei 6543/25 aumenta a punição para o crime de maus-tratos a cães e gatos quando a prática tiver finalidade de lucro ou ocorrer em esta...

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
35° Sensação
1.38 km/h Vento
53% Umidade
100% (26.24mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

Equilíbrio regulatório domina debate em Reunião da Pagos
Tecnologia Há 34 minutos

Pagos cria comitê de subadquirência para prevenção de riscos
Tecnologia Há 1 hora

Uso de totens e comandas digitais cresce em restaurantes
Saúde Há 1 hora

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA
Tecnologia Há 1 hora

Engajamento determina estratégias didáticas em cursos online

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,46%
Euro
R$ 6,21 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,275,69 +5,26%
Ibovespa
185,329,81 pts -1.3%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias