Tap da InfinitePay otimiza vendas de empreendedores do verão

Clientes da plataforma de serviços financeiros da CloudWalk contam como a tecnologia que transforma o celular em maquininha é uma aliada para impul...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/02/2026 às 11h26
InfinitePay/Divulgação

Em Ubatuba, cidade do litoral norte de São Paulo, a expectativa para este verão é de que 4 milhões de turistas visitem o município — que tem 100 mil habitantes — durante a atual temporada, segundo a Secretaria Municipal de Turismo.

No litoral, empreendedores que têm negócios ligados ao turismo buscam praticidade e recebimento rápido. De passeios de lancha a voos panorâmicos e aulas de surfe, negócios com maior fluxo no verão procuram ter a tecnologia como aliada para simplificar pagamentos e agilizar o fluxo financeiro.

Na InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, a modalidade Tap to Pay, que transforma o celular em uma maquininha de cartão, tem sido adotada de forma crescente. A InfinitePay foi a primeira plataforma de serviços financeiros no Brasil a adotar e lançar a tecnologia Tap to Pay no iPhone.

A solução foi lançada em setembro de 2023, e aceita cartões de crédito, débito e carteiras digitais, com taxas competitivas e liberação rápida do dinheiro. Atualmente, também é compatível com aparelhos Android.

No litoral, empreendedores compartilham uma realidade comum: negócios móveis, clientes imediatos e pouco espaço para burocracia. Donos de pequenos negócios contam como a tecnologia que transforma o celular em maquininha agiliza o dia a dia nas praias.

Daniel Godinho, da Lancha Amigos Ubatuba 

Há quase dez anos, Daniel Godinho transformou a paixão pelo mar em negócio. Surfista, pescador e morador de Ubatuba, ele criou a Lancha Amigos Ubatuba para mostrar um lado da cidade que poucos conhecem: praias desertas, ilhas escondidas e encontros inesperados com golfinhos e baleias. 

"Todo dia o cenário muda. Nunca é igual", conta.

Foi nesse contexto que a InfinitePay entrou na rotina. "Hoje eu resolvo tudo pelo celular, com o Tap to Pay e todas as outras facilidades que a plataforma traz para gerir minha rotina financeira. Cobro no píer, na praia ou até dentro da lancha. No mar, quanto menos equipamento, melhor", explica. 

Além disso, os links de pagamento viabilizam reservas antecipadas pelo WhatsApp, com parcelamento e confirmação imediata. "Isso garante o caixa e dá previsibilidade. Os custos não param", diz.

Caio Vinícius Almeida, piloto de paratrike

Também conhecido como voo de parapente com motor e rodas, o piloto de paratrike Caio Vinícius de Almeida encontrou nos céus uma forma de unir paixão, profissão e propósito.

Há 15 anos como instrutor, ele transformou o desejo de voar em uma experiência compartilhada com quem nunca saiu do chão, e apresenta Ubatuba vista bem de cima. "É liberdade total. As pessoas se sentem pequenas diante da natureza", relata.

A operação é dinâmica, ao ar livre e depende de decisões rápidas. "O celular está sempre comigo. A maquininha, não", diz. Com a InfinitePay, Caio cobra por aproximação logo após o pouso ou envia links de pagamento antes dos voos. Dessa forma, amplia as possibilidades de fechar negócio e prospectar clientes. 

Sabrina Carrijo, instrutora de surfe

Na areia, entre pranchas e alunos iniciantes, a instrutora de surfe Sabrina Carrijo vive um contexto parecido. Desde os oito anos no surfe, ela trocou São Paulo por Ubatuba para viver do mar. Durante muito tempo, perdeu vendas por não ter maquininha.

A virada veio ao ver um colaborador cobrar pelo celular, que deixou a empreendedora surpresa ao ver que o recebimento poderia acontecer de forma muito mais ágil e simples. "Já cheguei a pedir para o cliente pagar na barraquinha do açaí. Isso já não existe mais", diz.

Hoje, a InfinitePay está sempre no bolso. Sabrina recebe por aproximação, envia links para aulas agendadas e garante o pagamento antecipado. "O celular está comigo o tempo todo. Eu nunca deixo de cobrar".

Para saber mais, basta acessar: https://www.infinitepay.io/﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
