Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ABB conquista selo OEA, da Receita Federal

Certificação vai acelerar desembaraço de cargas da empresa no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/02/2026 às 10h26

Em janeiro, a provedora de tecnologias de automação, eletrificação e digitalização ABB recebeu da Receita Federal do Brasil a certificação Operador Econômico Autorizado (OEA), que deve conferir maior agilidade e previsibilidade no desembaraço de cargas da empresa no Brasil.

"A certificação vai nos ajudar, principalmente, a assegurar prazos junto a clientes. Componentes e equipamentos vindos de outras subsidiárias, por exemplo, vão chegar mais rápido ao Brasil. O selo também vai tornar nossa rede de fábricas pelo mundo ainda mais dinâmica e competitiva"

A certificação OEA teve sua origem no final dos anos 1990, por iniciativa da Organização Mundial de Aduanas (OMA), como estratégia para evitar que o comércio exterior realizado por empresas legítimas fosse utilizado para viabilizar as atividades do crime organizado e de organizações terroristas.

De acordo com o último balanço da OMA divulgado em 2022, o Programa OEA já foi implantado em pelo menos 97 países, entre eles o Brasil, onde é capitaneado pela Receita Federal, sob regulamentação da instrução normativa IN RFB nº 2.154/2023.

A ABB obteve a certificação OEA para as duas entidades legais que mantêm no Brasil: ABB Automação Ltda e ABB Eletrificação Ltda. A certificação envolve as importações e exportações da empresa no país.

"Aos olhos dos nossos clientes, passamos a ser uma organização ainda mais confiável, atuante sob os mais rigorosos parâmetros de compliance e conformidade aduaneira internacional"

A ABB tem fábricas em Sorocaba (SP), Contagem (MG), sede administrativa em São Paulo (SP), além de escritórios em Parauapebas (PA) e Vitória (ES).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos: Paulo Bareta
Tecnologia Há 12 minutos

Equilíbrio regulatório domina debate em Reunião da Pagos

Painel da 42ª Reunião da Associação Pagos de Gestão de Pagamentos Eletrônicos discute endurecimento das regras do Banco Central, desafios da inovaç...

 Créditos: Pagos
Tecnologia Há 26 minutos

Pagos cria comitê de subadquirência para prevenção de riscos

A iniciativa foi anunciada em 2024 e reúne executivos e especialistas para identificar vulnerabilidades e fortalecer práticas de compliance no seto...

 Reprodução Interna da Consumer
Tecnologia Há 56 minutos

Uso de totens e comandas digitais cresce em restaurantes

Relatório anual Raio X do Delivery mostra aumento de 11% no uso de totens e 4,9% nas comandas digitais em 2025, com base em estabelecimentos que ut...

 Imagem do Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Engajamento determina estratégias didáticas em cursos online

IA para personalização e ensino híbrido são tendências para aumentar taxa de conclusão de cursos on-line. Cíntia Costa, Gerente de Projetos da Desi...

 InfinitePay/Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Tap da InfinitePay otimiza vendas de empreendedores do verão

Clientes da plataforma de serviços financeiros da CloudWalk contam como a tecnologia que transforma o celular em maquininha é uma aliada para impul...

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
35° Sensação
1.38 km/h Vento
53% Umidade
100% (26.24mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Equilíbrio regulatório domina debate em Reunião da Pagos
Tecnologia Há 19 minutos

Pagos cria comitê de subadquirência para prevenção de riscos
Tecnologia Há 49 minutos

Uso de totens e comandas digitais cresce em restaurantes
Saúde Há 49 minutos

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA
Tecnologia Há 1 hora

Engajamento determina estratégias didáticas em cursos online

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,35%
Euro
R$ 6,20 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,430,61 +4,86%
Ibovespa
184,245,55 pts -1.88%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias