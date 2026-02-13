Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Município gaúcho vai decretar calamidade pública após estragos causados por temporal

O município segue mobilizado para atendimento às ocorrências e levantamento oficial dos danos.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agora no vale
13/02/2026 às 07h30
Município gaúcho vai decretar calamidade pública após estragos causados por temporal
(Foto: Agora no Vale)

O Município de Estrela irá decretar, na manhã desta sexta-feira (13), estado de Calamidade Pública devido à quantidade e à extensão dos estragos provocados pelo temporal que atingiu a cidade na tarde de quinta-feira (12).

O alerta de tempestade permanece válido até as 19h desta quinta-feira, mantendo as equipes em monitoramento.

Defesa Civil Regional já presta apoio às equipes locais na distribuição de lonas para moradores atingidos, principalmente nos bairros Pinheiros, Boa União e dos Estados, onde foram registrados destelhamentos, queda de árvores e falta de energia elétrica.

O município segue mobilizado para atendimento às ocorrências e levantamento oficial dos danos.



(Fotos e gráficos: Observador Regional)
