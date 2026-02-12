Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital

Publicação da Certta em parceria com a MIT Technology Review Brasil analisa por que hubs de verificação inteligente surgem como resposta à fragment...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/02/2026 às 14h22
Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital
JULIA LAGES/MIT TR BR

Certta, hub de verificação inteligente, em parceria com a MIT Technology Review Brasil, anuncia o lançamento de uma edição especial dedicada a um dos maiores desafios da economia moderna: a complexidade de proteger pessoas e empresas no ambiente digital com agilidade e à frente de fraudadores. Intitulada "A arquitetura da verificação inteligente", a publicação analisa como a evolução da inteligência artificial (IA) e a industrialização da fraude estão redefinindo as regras da segurança no Brasil.

O material traz uma análise aprofundada sobre a popularização de ferramentas de criação de imagem, voz e vídeo, antes restritas a grandes empresas e até estúdios de cinema, que hoje estão mais acessíveis e, inclusive, nas mãos de fraudadores.

Esse cenário tem viabilizado tentativas de fraude cada vez mais realistas e sofisticadas. De acordo com dados do relatório "The Battle Against AI-Driven Identity Fraud" da Signicat, tentativas de fraude com deepfakes cresceram 2.137% entre 2021 e 2024.

Para Jason Howard, CEO da Certta, a publicação chega em um momento decisivo, em que empresas precisam adaptar o nível de segurança ao risco da transação, tomar decisões em tempo real, reconhecer mudanças de comportamento e responder com a mesma agilidade com que as tentativas de fraude evoluem.

"Hoje, inteligência, integração e velocidade são pilares importantes para sustentar a confiança e o crescimento das empresas. O que vemos é o surgimento de uma nova categoria, o hub, justamente por evitar que competências atuem de forma isolada no dia a dia. A revista retrata esse movimento a partir da visão dos próprios especialistas", ressalta Howard.

Fraudes para além de grandes corporações

A publicação também desconstrói a ideia de que apenas grandes empresas são alvos de crimes digitais. De acordo com Marcelo Sousa, VP de Produto da Certta, pequenos e médios negócios navegam hoje na mesma tempestade digital que bancos globais e big techs, porém em barcos muito menores. "A superfície de ataque e as práticas são semelhantes, mas o orçamento, a estrutura e o acesso a especialistas raramente acompanham essa escala", afirma o executivo.

Para se ter uma ideia do cenário, mais de um terço dos ciberataques no mundo já mira pequenas empresas, e quase metade das PMEs sofreu ao menos um ataque bem-sucedido nos últimos anos. Os dados são do relatório ‘A new age of disaster recovery planning for SMEs’, da MIT Technology Review Insights (2022), que também aponta que uma parcela relevante desses negócios não consegue se recuperar totalmente. "Por isso mesmo, para um pequeno comércio ou uma fintech em estágio inicial, por exemplo, uma única fraude relevante já pode ser um ponto de inflexão", alerta Sousa.

Tecnologia contra tecnologia

Outro ponto abordado pela revista é a consolidação do conceito de FaaS (Fraud as a Service), um mercado clandestino que movimenta bilhões de reais ao oferecer "kits" de fraude prontos para uso. Segundo José Oliveira, CTO da Certta, para enfrentar a industrialização do crime digital, a resposta técnica precisa ser igualmente veloz. "Estamos diante de uma corrida tecnológica. A única forma de conter essa onda é operar usando uma composição de camadas de ferramentas em vez de apostar em uma só solução", frisa o CTO.

Sobre a Certta

Fundada em 2019, a Certta é um hub de verificação inteligente. A empresa integra, otimiza e desenvolve soluções antifraude avançadas em sua plataforma, verificando identidades, negócios e documentos. As soluções da Certta protegem pessoas e empresas e já estão presentes em mais de 300 companhias, incluindo bancos, empresas de delivery, seguradoras, meios de pagamentos e fintechs. Através de sua plataforma, a companhia ajuda a prevenir fraudes, automatizar processos, otimizar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento de receita. Atualmente, a Parallax Ventures e a L4 Venture Builder, fundo da B3, são investidores da marca.

A edição especial "A arquitetura da verificação inteligente" está disponível para leitura e download gratuito neste link.

