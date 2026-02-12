Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva

Impulsionado pelo MCMV, mercado imobiliário cresce em meio a juros altos. Fabricação de equipamentos nacionais pode beneficiar empreendimentos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/02/2026 às 13h52

Em 2025, o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) passou por alterações substanciais em seus critérios de renda com o objetivo de ampliar o acesso à moradia e modernizar sua estrutura de subsídios. No âmbito operacional, o Governo Federal intensificou a contratação de unidades habitacionais, visando alcançar 3 milhões de moradias contratadas até 2026, com investimentos públicos recordes e retomada de obras paralisadas.

Houve a criação de uma nova faixa de atendimento para famílias de classe média com renda mensal de até R$ 12 mil, além da atualização dos limites e valores máximos de imóveis financiáveis, que passaram a contemplar imóveis de até R$ 500 mil para essa faixa.

Além da inclusão da classe média no programa, as faixas tradicionais foram também reorganizadas com novos tetos de renda e subsídios ajustados para famílias de baixa renda. Isso reforça a prioridade a grupos mais vulneráveis e incentiva a participação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como principal fonte de financiamento. Na prática, essas alterações ampliaram tanto a escala quanto a diversidade de atendimento habitacional, gerando um estímulo direto à construção civil, setor diretamente beneficiado pela retomada do MCMV.

Desse modo, o MCMV tem garantido uma demanda constante por novos empreendimentos em meio ao cenário de incerteza promovido pelos juros altos. Com subsídios do governo e condições de financiamento mais acessíveis, o programa estimula o lançamento de obras em diferentes regiões do país, especialmente voltadas às faixas de renda mais baixas. Esse movimento aquece a cadeia produtiva da construção, gera empregos diretos e indiretos e movimenta segmentos como indústria de materiais, transporte e serviços.

Atualmente, há no mercado a disponibilidade de um maquinário de alta tecnologia fabricado em território nacional, o que estimula a circulação de capital no país e, consequentemente, beneficia a economia brasileira. Já para o cliente, Guilherme Silveira, representante da Bristol, afirma que "a compra de equipamentos brasileiros facilita não só a reposição de peças e o conserto do equipamento, mas também as condições de compra. A aquisição de produtos nacionais possibilita o financiamento de juros ao BNDES, garantindo prazos e taxas favoráveis".

A Bristol é uma empresa brasileira com mais de 50 anos de tradição que fabrica perfuratrizes, brocas, marteletes e outras ferramentas. A marca mantém um processo de modernização contínua para seus produtos, buscando constantemente por inovação. Seu maquinário é voltado para a construção de fundações e edificações urbanas, que exigem equipamentos dinâmicos e de menores proporções.

Silveira explica que, ao se utilizar equipamentos importados, muitas vezes não há peças para reposição. "Assim, muitos equipamentos acabam ficando parados por falta de manutenção e pela impossibilidade de reposição de peças, o que acaba se tornando um problema frequente", acrescenta. Sendo assim, a utilização de produtos nacionais, além de fortalecer a indústria brasileira, proporciona maior disponibilidade de assistência técnica, reduzindo o tempo de parada de obras. Ademais, essa preferência contribui para uma melhor gestão de custos em empreendimentos de grande escala.

Em suma, as mudanças no MCMV em 2025 ampliaram o alcance do programa, fortaleceram o setor da construção civil e criaram um ambiente mais favorável a novos investimentos, mesmo em um cenário de juros elevados. A produção nacional de equipamentos, por sua vez, tem reforçado a importância da indústria brasileira para a execução eficiente de empreendimentos habitacionais em larga escala, gerando um impacto econômico positivo no país.

Para mais informações, basta acessar o site: https://www.bristol.ind.br/﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

Atividades turísticas no país crescem 4,6% em 2025 e atingem recorde

Ano passado foi o quinto seguido com expansão no setor
Economia Há 4 horas

Produção de grãos pode chegar a 353,4 milhões de toneladas

Se confirmado, resultado na safra 2025/26 representará novo recorde
Economia Há 4 horas

Atualizações das NRs 10 e 18 aumentam segurança no trabalho

Novas regras alteram NR-10 e NR-18, com foco em modernização, padronização de procedimentos, gestão de riscos elétricos e reforço da segurança na c...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Banco do Brasil tem lucro de R$ 20,68 bilhões em 2025

Resultado é 45,4% menor em comparação ao de 2024
Economia Há 20 horas

Cade aprova aumento da participação da United na Azul

Companhia estadunidense terá 8% da aérea brasileira

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.85 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 16 minutos

Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital
Câmara Há 16 minutos

Projeto estabelece regras para propostas legislativas de saque do FGTS
Economia Há 45 minutos

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva
Direitos Humanos Há 45 minutos

OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher
Tecnologia Há 58 minutos

SISQUAL® WFM lança solução digital para gestão de documentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,37%
Euro
R$ 6,17 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 363,852,08 -2,91%
Ibovespa
188,387,19 pts -0.65%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias