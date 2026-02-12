Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atividades turísticas no país crescem 4,6% em 2025 e atingem recorde

Ano passado foi o quinto seguido com expansão no setor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/02/2026 às 13h39
Atividades turísticas no país crescem 4,6% em 2025 e atingem recorde
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil terminou 2025 no maior nível de atividade turística em 14 anos. O Índice de Atividades Turísticas (Iatur) fechou o ano com alta de 4,6% em relação a 2024. Com esse desempenho, o setor atingiu o patamar mais alto da série histórica, em dezembro de 2024.

O dado faz parte da Pesquisa Mensal de Serviços , divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas à atividade turística, como hotéis, agências de viagens, bufês e transporte aéreo de passageiros.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O desempenho de dezembro de 2025 coloca as atividades turísticas 13,8% acima do patamar pré-pandemia da covid-19, em fevereiro de 2020, quando a economia começou a enfrentar restrições sanitárias e comerciais.

O índice é calculado desde 2011. O do ano passado foi o quinto seguido com expansão nas atividades turísticas.

Comportamento do Iatur nos últimos anos:

  • 2020: -36,7%
  • 2021: 22,2%
  • 2022: 29,9%
  • 2023:7,2%
  • 2024: 3,6%
  • 2025: 4,6%

A retração de mais de 30% em 2020 é explicada pela pandemia. Mas o forte crescimento dos dois anos seguintes está relacionado à recuperação pós-crise sanitária e econômica.

Motores de 2025

De acordo com o IBGE, o crescimento em 2025 foi impulsionado pelos aumentos de receita obtidos por empresas de transporte aéreo de passageiros; serviços de bufê; serviços de reservas de hospedagens e hotéis.

Os pesquisadores apuram informações de 17 unidades da federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Em 2025, 14 localidades apresentaram resultado de alta. O desempenho positivo no país foi puxado, na ordem, por São Paulo (3,9%), Paraná (5,5%), Bahia (6,6%), Rio de Janeiro (10,8%) e Rio Grande do Sul (11,4%).

Mesmo não tendo tido o maior crescimento nominal, São Paulo exerceu a maior influência por causa do peso do estado no cálculo do Iatur.

Minas Gerais (-4,4%), Mato Grosso (-1,2%) e Goiás (-0,4%) foram os estados com perdas em 2025.

COP30

Pará, estado que sediou em novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), fechou o ano com expansão de 7,8%, acima da média nacional.

Segundo o IBGE, “a COP foi um evento importante, mas de duração relativamente curta”, o que explica o Iatur do estado ter apresentado crescimento abaixo do de 2024 (9,7%).

Serviços

Ao considerar o setor de serviços como um todo, o que inclui 166 atividades pesquisadas, o IBGE identificou que o setor cresceu 2,8% em 2025, quinto ano seguido de expansão .

Entre os segmentos com maiores influências figuram portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; transporte aéreo de passageiros; rodoviário de carga; publicidade; e desenvolvimento e licenciamento de programas de computador.

Com o desempenho de dezembro, os serviços estão 0,4% abaixo do maior nível já registrado, em novembro de 2025, e 19,6% acima do patamar pré-pandemia da covid-19.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 47 minutos

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva

Impulsionado pelo MCMV, mercado imobiliário cresce em meio a juros altos. Fabricação de equipamentos nacionais pode beneficiar empreendimentos.
Economia Há 4 horas

Produção de grãos pode chegar a 353,4 milhões de toneladas

Se confirmado, resultado na safra 2025/26 representará novo recorde
Economia Há 4 horas

Atualizações das NRs 10 e 18 aumentam segurança no trabalho

Novas regras alteram NR-10 e NR-18, com foco em modernização, padronização de procedimentos, gestão de riscos elétricos e reforço da segurança na c...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Banco do Brasil tem lucro de R$ 20,68 bilhões em 2025

Resultado é 45,4% menor em comparação ao de 2024
Economia Há 20 horas

Cade aprova aumento da participação da United na Azul

Companhia estadunidense terá 8% da aérea brasileira

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.85 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 16 minutos

Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital
Câmara Há 16 minutos

Projeto estabelece regras para propostas legislativas de saque do FGTS
Economia Há 45 minutos

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva
Direitos Humanos Há 45 minutos

OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher
Tecnologia Há 58 minutos

SISQUAL® WFM lança solução digital para gestão de documentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,37%
Euro
R$ 6,17 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 363,852,08 -2,91%
Ibovespa
188,387,19 pts -0.65%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias