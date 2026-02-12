Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Morre Célio Azevedo, primeiro fotógrafo da Agência Senado

Morreu nesta quarta-feira (11), em Brasília, em decorrência de complicações de pneumonia, Célio Azevedo, 88 anos, conhecido como o primeiro fotógra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/02/2026 às 12h32
Morre Célio Azevedo, primeiro fotógrafo da Agência Senado
Célio Azevedo atuou por mais de 30 anos no Senado e registrou momentos marcantes da história política do país - Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

Morreu nesta quarta-feira (11), em Brasília, em decorrência de complicações de pneumonia, Célio Azevedo, 88 anos, conhecido como o primeiro fotógrafo daAgência Senado.

Célio Azevedo iniciou seu trabalho fotográfico no Senado em 1974, onde prosseguiu até se aposentar, em 2008. Um ano antes, em 2007, foi homenageado pelo então senador Arthur Virgílio (AM), que requereu voto de aplauso “pela exposição de fotografias de atividades legislativas do Senado Federal, por ele registradas ao longo de uma carreira de mais de 30 anos como servidor”.

“Célio Azevedo é uma das figuras mais presentes na Casa. Sempre de máquina, lentes e sua bolsa em punho, ele acompanhou, como servidor lotado na Secretaria Especial de Comunicação Social, praticamente todas as atividades legislativas do Senado Federal. Ora nas comissões, nas CPIs ou em Plenário, lá vem o Célio, com seu cativante otimismo e um sorriso afável com que cumprimenta os senadores e seus colegas servidores”, disse Arthur Virgílio.

Natural de Niterói (RJ), Célio acompanhou ao longo das mais de três décadas momentos importantes da história nacional e do Congresso, como a redemocratização, a Assembleia Nacional Constituinte e as CPIs do Banestado e dos Correios.

Chefe de serviço adjunta da Fotografia daAgência Senado, Elina Rodrigues, que também trabalhou com o fotógrafo quando era repórter, lembra que ele chamava a aposentadoria de "a expulsadeira".

— Seu Célio era muito ativo, gostava de trabalhar, de fotografar, de atuar no Senado. Ele se aposentou indignado aos 70 anos, pela compulsória — recorda-se Elina.

A também pioneira fotógrafa Márcia Kalume dividiu muitas pautas com o colega. Ela relata que Célio “se dava bem com todos, independente da política”.

— O que lembro dele é que era una pessoa pacificadora e nunca levantava a voz pra ninguém. Era calmo e transmitia tranquilidade nos momentos mais difíceis — diz a colega.

O fotógrafo da AgênciaSenado Geraldo Magela conta que seus 25 anos de convivência com Célio foram marcados por gentileza, bom humor e serenidade:

— Um ótimo fotógrafo, tinha carinho pelo o que fazia. Tinha um olhar muito sensível, muito interessado. Era uma pessoa atenciosa. Muito educado, carismático, amoroso com todo mundo. Uma gentileza, uma educação, um humor maravilhoso.

Filha de Célio, Raquel Azevedo conta que ele era um pai presente, amigo e companheiro:

— Um incentivador de todos, sempre tão carinhoso, cuidadoso. Se dedicou e sempre fez o melhor profissionalmente, porque nunca foi de fazer qualquer coisa. Amava o que fazia, amava tirar foto, amava trabalhar e fazer parte do Senado. Fez muitos amigos.

Célio Azevedo registrou a eleição de Tancredo Neves, em 1985 - Foto: Célio Azevedo/Acervo Agência Senado
O fotógrafo iniciou seu trabalho no Senado em 1974 - Foto: José Cruz/Agência Senado
Ele registrou o juramento dos parlamentares durante a promulgação da Constituição de 1988 - Foto: Célio Azevedo/Acervo Agência Senado
Célio durante sessão especial em homenageam ao Dia Nacional do Aposentado, em 2008 - Foto: Jane de Araújo/Agência Senado.
Outro momento histórico registrado por Célio: Ulysses Guimarães e a Constituição recém-promulgada, em 1988 - Foto: Célio Azevedo/Acervo Agência Senado
A visita ao Senado do então presidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, em 1995, também foi registrada por Célio - Foto: Célio Azevedo/Acervo Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
