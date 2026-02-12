Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Relator afirma que Universidade do Esporte deve começar a funcionar em 2027; ouça a entrevista

Parlamentar destaca que a iniciativa fortalecerá a estrutura do esporte no Brasil, integrando conhecimento acadêmico e experiência prática

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/02/2026 às 11h33
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (10), o projeto de lei que criada Universidade Federal do Esporte ( PL 6133/25 ), a primeira instituição superior das Américas totalmente voltada a essa área. O texto foi apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso e ainda precisa da aprovação do Senado.

Em entrevista à Rádio Câmara , o relator do projeto, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), defendeu a criação da universidade.

Segundo ele, a instituição pública vai formar profissionais e gestores, apoiar pesquisa e inovação e fortalecer a estrutura esportiva do país.

"A gente precisa capacitar os nossos gestores porque muitas vezes falta essa base técnica, o conhecimento que muitas vezes eles têm adquirido na prática, que é muito importante, mas precisamos ter também os conceitos principais, que isso só vem através da universidade", disse Ribeiro.

A universidade terá sede em Brasília e, se o projeto virar lei, deve começar a funcionar em 2027.

Recursos
O relator explicou que o financiamento deve vir do “Orçamento da União e de convênios, auxílios, parcerias e receitas próprias compatíveis com a finalidade da universidade.”

“Os recursos das apostas esportivas também farão presença,” explicou Julio César Ribeiro.

Igualdade e combate à violência
 A nova universidade terá, entre outras, a finalidade de:

  • promover a equidade no esporte e fomentar o desenvolvimento, a visibilidade e o financiamento das modalidades femininas;
  • garantir e fomentar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência para promover o paradesporto; e
  • promover o enfrentamento à violência e a qualquer discriminação no esporte.

Projeto conjunto
Segundo Julio César Ribeiro, apesar de críticas pontuais à proposta em Plenário, a maioria dos deputados concordou com a importância da criação da Universidade Federal do Esporte.

“Não é um projeto eleitoreiro, mas sim um projeto que foi construído a várias mãos entre o Ministério da Educação, o Ministério do Esporte, pelo governo, e nós que somos representantes da área do esporte.”

Julio César Ribeiro já foi secretário do Esporte no Distrito Federal.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
