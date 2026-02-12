Reconstrução de pontes entre Tenente Portela e Três Passos terá repasse inicial liberado

O prefeito de Tenente Portela, cumpre agenda em Brasília nesta semana para tratar de temas estratégicos ao município e à região. Nesta quarta-feira, 11, ele esteve reunido com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, para acompanhar o andamento do projeto de reconstrução de duas pontes essenciais para a mobilidade regional, com destaque para a ponte intermunicipal sobre o Rio Turvo, na localidade de Linha Navegantes, que fará a ligação entre Tenente Portela e Três Passos.

O projeto prevê a construção de duas estruturas: uma localizada em território de Três Passos e a ponte intermunicipal. Esta última substituirá a antiga estrutura, que sofreu danos graves em razão de eventos climáticos extremos, afetando a segurança e o tráfego na região.

Durante a reunião, foi confirmada a liberação da primeira parcela, correspondente a 30% dos recursos federais, ainda nesta semana. O valor será depositado nos cofres do município de Três Passos, conforme o cronograma estabelecido, viabilizando o início imediato das obras. Os repasses ocorrerão de forma escalonada, em três etapas, acompanhando as fases previstas no projeto.

O investimento total destinado à reconstrução das pontes é de R$ 4.000.745,36, custeado integralmente pela União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, sem exigência de contrapartida financeira dos municípios envolvidos.

A mobilização conjunta das administrações de Tenente Portela e Três Passos, com apoio do Governo Federal, atende a uma demanda antiga da região. Conforme ressaltaram o prefeito de Três Passos, Arlei Luís Tomazoni, e o prefeito Rosemar Sala, a obra representa um importante avanço em infraestrutura, mobilidade e segurança, beneficiando moradores, produtores e todos que utilizam diariamente essa ligação regional.

Também participaram do encontro em Brasília a primeira-dama e secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Sala, e a secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, reforçando o alinhamento técnico, administrativo e institucional da Administração Municipal de Tenente Portela na condução do projeto.