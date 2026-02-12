Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Reconstrução de pontes entre Tenente Portela e Três Passos terá repasse inicial liberado

Repasse de 30% dos recursos federais será feito nesta semana para dar início às obras da ponte sobre o Rio Turvo e de estrutura em Três Passos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Prefeitura de Tenente Portela
12/02/2026 às 10h42 Atualizada em 12/02/2026 às 10h51
Reconstrução de pontes entre Tenente Portela e Três Passos terá repasse inicial liberado
(Foto: ASCOM/ Prefeitura de Tenente portela)

O prefeito de Tenente Portela,  cumpre agenda em Brasília nesta semana para tratar de temas estratégicos ao município e à região. Nesta quarta-feira, 11, ele esteve reunido com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, para acompanhar o andamento do projeto de reconstrução de duas pontes essenciais para a mobilidade regional, com destaque para a ponte intermunicipal sobre o Rio Turvo, na localidade de Linha Navegantes, que fará a ligação entre Tenente Portela e Três Passos.

O projeto prevê a construção de duas estruturas: uma localizada em território de Três Passos e a ponte intermunicipal. Esta última substituirá a antiga estrutura, que sofreu danos graves em razão de eventos climáticos extremos, afetando a segurança e o tráfego na região.

Durante a reunião, foi confirmada a liberação da primeira parcela, correspondente a 30% dos recursos federais, ainda nesta semana. O valor será depositado nos cofres do município de Três Passos, conforme o cronograma estabelecido, viabilizando o início imediato das obras. Os repasses ocorrerão de forma escalonada, em três etapas, acompanhando as fases previstas no projeto.

O investimento total destinado à reconstrução das pontes é de R$ 4.000.745,36, custeado integralmente pela União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, sem exigência de contrapartida financeira dos municípios envolvidos.

A mobilização conjunta das administrações de Tenente Portela e Três Passos, com apoio do Governo Federal, atende a uma demanda antiga da região. Conforme ressaltaram o prefeito de Três Passos, Arlei Luís Tomazoni, e o prefeito Rosemar Sala, a obra representa um importante avanço em infraestrutura, mobilidade e segurança, beneficiando moradores, produtores e todos que utilizam diariamente essa ligação regional.

Também participaram do encontro em Brasília a primeira-dama e secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Sala, e a secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, reforçando o alinhamento técnico, administrativo e institucional da Administração Municipal de Tenente Portela na condução do projeto.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação| SMEC)
Educação Há 3 dias

Aulas na Rede Municipal de Ensino de Vista Gaúcha começam nesta segunda-feira

Capacitação de educadores e melhorias nas escolas marcam o retorno às aulas, com a implementação do diário de classe online

 (Foto: Bombeiros Voluntários de Tenente Portela)
Incêndio Rural Há 3 dias

Fogo atinge lavoura de milho e mobiliza bombeiros em Vista Gaúcha

As chamas atingiram cerca de dois hectares da plantação, além de um gramado localizado ao lado da área cultivada.

 Foto: Divulgação
Erval Seco Há 6 dias

Prefeitura de Erval Seco abre processo seletivo com 13 vagas

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site https://portal.sctreinamentos.selecao.site até às 23h59 do dia 8 de fevereiro. As taxas de inscrição variam entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

 (Foto: Divulgação/Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora)
Serviço Militar Há 6 dias

Seleção complementar do alistamento militar reúne 25 jovens em Redentora

Próxima fase acontece em fevereiro; Prefeitura reforça importância do cumprimento do dever cívico

 (Foto: Divulgação Grupo Pilau de Comunicações)
Golpe WhatsApp Há 6 dias

Vítima de Cruz Alta perde quase R$ 15 mil em golpe do falso advogado pelo WhatsApp

Estelionato envolveu falsos advogados e transferências via Pix; polícia investiga o caso

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.85 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 16 minutos

Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital
Câmara Há 16 minutos

Projeto estabelece regras para propostas legislativas de saque do FGTS
Economia Há 45 minutos

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva
Direitos Humanos Há 45 minutos

OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher
Tecnologia Há 58 minutos

SISQUAL® WFM lança solução digital para gestão de documentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,37%
Euro
R$ 6,17 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 363,852,08 -2,91%
Ibovespa
188,387,19 pts -0.65%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias