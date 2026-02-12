Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Eitri alcança R$ 1 bilhão em vendas via apps em 2025

Após crescer 400% em clientes no ano, empresa brasileira acelera parceria com a VTEX e leva agentes de IA e compras diretas para dentro do ChatGPT.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/02/2026 às 10h33
Joseph Mucira/Pixabay

A Eitri, empresa que atua com desenvolvimento de aplicativos, encerrou 2025 em alta no e-commerce mobile. No ano, os aplicativos produzidos em sua plataforma movimentaram juntos quase R$ 1 bilhão em vendas, enquanto a base de clientes cresceu 400%, com maior tração no segundo semestre. O período serviu para validar a tese central da companhia de que cada marca exige uma experiência própria, desenhada sob medida para ser competitiva em um ambiente cada vez mais disputado.

A empresa consolidou a atuação em diferentes categorias do varejo digital por meio de customização e estabilidade técnica. O resultado apareceu tanto na performance comercial quanto na experiência final do consumidor, com crescimento de receita, falhas praticamente eliminadas e fortalecimento do aplicativo como canal estratégico de vendas. "2025 foi um ano excepcional de validação. O mercado precisava desse impulso e a Eitri respondeu à altura. Mostramos na prática que cada marca requer atenção especial e uma experiência diferenciada para ser competitiva, e que isso pode ser feito com velocidade, qualidade e impacto real nos resultados", afirma Guilherme Martins, cofundador da Eitri.

Esse posicionamento ganhou escala com a consolidação da parceria com a VTEX. Em conjunto, as empresas lançaram uma solução baseada em inteligência artificial (IA) capaz de gerar aplicativos nativos e lojas web em FastStore usando uma mesma base. O processo contribuiu para tornar projetos de aplicativos viáveis em poucas semanas. A iniciativa nasceu de uma conversa direta com Mariano Gomide, cofundador da VTEX, ao perceber que a mesma tecnologia que criava um app em minutos poderia também originar um site completo. A partir daí, a Eitri materializou sua proposta de remover fricções históricas do varejo digital e transformar processos caros e demorados em algo objetivo, especializado e potencializado por IA.

Paralelamente, a empresa lançou módulos de IA generativa que levam agentes inteligentes diretamente para dentro dos aplicativos. Esses recursos permitem experiências como assistentes por voz que orientam compras, buscas capazes de interpretar receitas médicas com grafia complexa e sugestão de alternativas mais econômicas, além de conteúdos e ofertas hiperpersonalizados para cada usuário. Desde outubro, a tecnologia também viabiliza mini aplicativos que rodam dentro do ChatGPT, com interface própria, capazes de compreender o contexto da conversa e finalizar uma compra sem que o consumidor precise sair do ambiente onde já está interagindo.

Martins ainda comenta que o impacto prático dessas funcionalidades é sentido tanto pelo usuário final quanto pelas marcas. Segundo ele, a jornada se torna mais natural, rápida e relevante para quem compra. Para o varejista, o app deixa de ser apenas um canal adicional e passa a operar como um verdadeiro motor de relacionamento e receita. "Estamos levando o comércio para onde o cliente já conversa. Quando um aplicativo entende contexto, fala por voz, interpreta uma receita médica e conclui uma compra dentro de um diálogo, deixamos de falar apenas de conveniência e passamos a falar de uma mudança estrutural na forma de consumir", explica.

A Eitri atua com o conjunto de soluções, oferecendo agentes inteligentes integrados nativamente em aplicativos mobile com esse nível de profundidade. Esse posicionamento sustenta a ambição para 2026, em que a empresa projeta repetir o crescimento mínimo de 400% e acelerar sua expansão internacional.

"O que começou como uma plataforma para simplificar a criação de apps se transformou em um sistema onde queremos melhorar o mobile no varejo. Ao unir velocidade, personalização e inteligência artificial em escala, a Eitri passou a ocupar um espaço onde tecnologia deixa de ser suporte e se torna parte central da estratégia de negócio. O futuro do e-commerce não está apenas em vender mais rápido, mas em construir experiências que realmente entendem quem está do outro lado da tela", finaliza o executivo.

