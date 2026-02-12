Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Zoox Smart Data lança podcast sobre desafios do empreendedorismo

Gravado no Rio de Janeiro, “Resiliência Bruta” pode ser acompanhado pelos canais digitais da empresa mensalmente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/02/2026 às 10h03
Zoox/Divulgação

A Zoox Smart Data, apostando no diálogo para fomentar ideias práticas para empreendedores e empresários do Brasil, lançou o podcast "Resiliência Bruta". O programa trará conversas exclusivas com grandes líderes dos negócios, debatendo temas importantes como resiliência em tempos de grande competitividade em diversos setores, inteligência de dados, empreendedorismo, saúde mental corporativa, gestão de crise e desafios do mercado. 

O primeiro episódio trouxe um papo sobre o preço emocional, físico e mental que é pago por uma carreira de alta performance, com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro, que conversou com Rafael de Albuquerque, CEO da Zoox, o público já pode conferir nas principais plataformas digitais.

"O Resiliência é um podcast para quem se interessa por conhecer os desafios reais do empreendedorismo no país. Não é apenas mais um podcast de negócios, serão conversas profundas com personalidades que vivem, na prática, a resiliência necessária para prosperar profissionalmente", explica Rafael Albuquerque, CEO da Zoox Smart Data.

Gravado no Zoox Studio, em parceria com o Instituto 12, espaço que combina clube privado para membros com uma curadoria de eventos inspiradores no coração do Leblon. A instituição sem fins lucrativos reúne empreendedores, executivos, investidores e criadores em torno da agenda que move o estado do Rio de Janeiro Brasil e o mundo para promover conexões. O espaço foi operacionalizado integralmente pela Zoox, desde o conceito até a execução. "Nós investimos na criação do espaço com o objetivo comum de fortalecer o ecossistema local e fomentar discussões sobre tecnologia, inovação, dados e inteligência artificial que contribuam para o crescimento da economia da cidade do Rio de Janeiro", diz Rafael. 

O podcast terá periodicidade mensal e o próximo episódio será com Rafael Duton, cofundador da Movile, empresa de tecnologia por trás de marcas como Ifood, Playkids e Sympla - ambas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares.

Nos próximos episódios o podcast está na expectativa para receber nomes como Jorge Moll, presidente da Rede D’Or e Vander Corteze da Beep Saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
