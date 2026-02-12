Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto prevê duplo grau de jurisdição para declaração de inelegibilidade

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/02/2026 às 10h03
Projeto prevê duplo grau de jurisdição para declaração de inelegibilidade
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 228/24 determina que autoridades com foro por prerrogativa de função só fiquem inelegíveis após terem direito a recurso em instância superior (o chamado duplo grau de jurisdição), mesmo em decisões proferidas por órgãos colegiados.

Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto altera a Lei das Inelegibilidades .

Hoje, pessoas condenadas por decisão de órgão colegiado (tribunal) tornam-se inelegíveis.

No caso de autoridades com foro por prerrogativa de função, como deputados e o presidente da República, o julgamento ocorre diretamente em tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF). Nessas situações, não há instância superior para reexaminar a decisão.

Para o autor da proposta, deputado Fausto Pinato (PP-SP), isso cria diferença de tratamento entre autoridades com foro e cidadãos que podem recorrer da condenação em primeira instância. “A legislação trata os titulares de prerrogativa de foro como cidadãos de segunda classe”, disse.

Próximos passos

O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e pelo Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 minutos

Projeto estabelece regras para propostas legislativas de saque do FGTS

O Projeto de Lei 1220/25, do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), estabelece requisitos formais para novas propostas legislativas referentes a saque...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 56 minutos

Projeto acaba com prazo para mandado de segurança tributário

Para virar lei, proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que permite uso do Fust para levar energia a escolas sem eletricidade

Texto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto proíbe novo contrato de aluguel para inquilino que abandonar animal

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Câmara dos Deputados pode votar projeto que quebra a patente de canetas emagrecedoras

A lei de propriedade industrial permite a quebra de patente em casos de emergência ou de interesse público

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.85 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 38 segundos

Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital
Câmara Há 43 segundos

Projeto estabelece regras para propostas legislativas de saque do FGTS
Economia Há 30 minutos

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva
Direitos Humanos Há 30 minutos

OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher
Tecnologia Há 43 minutos

SISQUAL® WFM lança solução digital para gestão de documentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,36%
Euro
R$ 6,17 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 362,882,31 -3,16%
Ibovespa
188,312,13 pts -0.73%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias