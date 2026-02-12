Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Estúdio no Rio integra IA ao marketing e amplia modelo de atuação estratégica

A MX AI Studio, liderada por Bruno Mendonça de Menezes, passa a operar com estrutura integrada de inteligência artificial aplicada à estratégia, mí...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/02/2026 às 09h42
Mendonça X

A incorporação da inteligência artificial (IA) aos processos de marketing deixou de ser tendência e passou a integrar a estrutura operacional de empresas que buscam eficiência e previsibilidade. No Rio de Janeiro, a MX AI Studio, liderada por Bruno Mendonça de Menezes, reorganizou sua atuação para consolidar um modelo integrado que conecta estratégia, mídia paga, audiovisual e análise de dados sob uma mesma direção técnica.

A proposta do estúdio parte da premissa de que a inteligência artificial deve ser aplicada além da automação de conteúdo, funcionando como base para tomada de decisão e otimização contínua. Segundo Mendonça, o foco está na reorganização do processo. "IA não é ferramenta criativa isolada. Ela passa a ser infraestrutura de decisão e escala quando integrada ao planejamento e aos dados", afirma.

Modelo integrado

O estúdio passou a operar em formato de núcleo centralizado, reunindo consultoria estratégica, gestão de tráfego pago em plataformas como Meta Ads e Google Ads, criação publicitária e copywriting, design e inteligência visual, produção e edição de vídeo e gestão de redes sociais.

A integração busca reduzir fragmentações comuns no mercado, onde branding, mídia e criação costumam funcionar de forma desconectada. A adoção de sistemas orientados por dados permite testes contínuos, ajustes em tempo real e maior previsibilidade de performance.

Diagnóstico e análise técnica

Como parte da estratégia de expansão do modelo, a empresa também estruturou um diagnóstico inicial para empresas interessadas em avaliar sua maturidade digital. A análise inclui leitura de mercado, comportamento de algoritmos nas plataformas de mídia, verificação técnica de sites conforme critérios de performance e adequação aos padrões do Google, além do mapeamento de gargalos operacionais.

De acordo com Mendonça, a intenção é oferecer uma leitura técnica do cenário antes da execução. "Muitas empresas investem em mídia sem entender a base estrutural. O diagnóstico ajuda a orientar o primeiro passo com base em dados, não apenas em percepção", explica.

Debate sobre narrativa e responsabilidade

Além da eficiência operacional, o avanço da IA no marketing também insere o setor em discussões mais amplas sobre controle narrativo, hiper-realismo e responsabilidade no uso de tecnologias capazes de alterar profundamente o audiovisual.

Para o CEO, o desafio não está apenas na capacidade técnica de produzir mais, mas em compreender o impacto do que é produzido. "A tecnologia amplia alcance e velocidade. O diferencial está em usar essa potência com direção estratégica e responsabilidade", salienta.

