Em Cuiabá, Mixto e Flamengo abrem Brasileirão Feminino nesta quinta

A partida de abertura da edição 2026 da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol será transmitida ao vivo pela TV Brasil. Nesta quinta-feira (12), a partir de 21h (de Brasília - 20h no horário local), a bola rola para Mixto e Flamengo, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá.

A equipe da casa disputa a elite do Brasileirão pela terceira vez. A última foi em 2015. As Tigresas, que caíram nas quartas de final da Série A2 (segunda divisão) em 2025, herdaram uma das vagas deixadas por Real Brasília e Fortaleza, que encerrarem os respectivos departamentos da modalidade. O Vitória ficou com a outra.

O Flamengo é o segundo time com mais presenças na competição nacional, organizada desde 2013 pela CBF, atrás apenas da Ferroviária. Será a 12ª participação das Meninas da Gávea, única equipe fora do estado São Paulo a já ter sido campeã (2016).

[Post Instagram]

Para o retorno à primeira divisão após 11 anos, o Mixto aposta em um elenco experiente. Entre os reforços, estão a goleira Thaís Helena, de 38 anos, ex-Atlético-MG e vice-campeã do mundo pela seleção brasileira em 2007; e a meia paraguaia Fany Gauto, 31 anos, com passagens por Ferroviária e Internacional. O técnico é Adilson Galdino, tricampeão da Libertadores pelo São José e que levou a equipe do interior paulista à conquista, no Japão, do Mundial de Clubes em 2014 - a competição não tem chancela da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

O Flamengo, por sua vez, promoveu uma mudança na estratégia voltada à equipe feminina para 2025, com a redução no investimento na modalidade e maior aproveitamento da base. O clube manteve suas principais estrelas, casos da meia e capitã Djeni e da centroavante Cristiane, mas liberou jogadoras importantes, como a zagueira Agustina Barroso, que foi para o Corinthians, e a atacante Gláucia, reforço do Palmeiras.

A expectativa é que ao menos 10 jogadoras da base reforcem o time comandado por Celso Silva, que assumiu após a saída de Rosana Augusto, justamente pela readequação orçamentária da modalidade. A equipe sub-20 do Rubro-Negro ficou com o vice do Brasileirão em 2025, mas conquistou o bi da Copinha Feminina e teve seis atletas convocadas para defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano da categoria, que está em andamento.

A primeira rodada segue na sexta-feira (13), também às 21h, com a estreia do Palmeiras, atual campeã da Copa (e da Supercopa) do Brasil. Na Arena Crefisa, em Barueri (SP), as Palestrinas recebem o América-MG, em mais um duelo exibido ao vivo pela TV Brasil.

O regulamento se assemelha ao dos anos anteriores. A diferença está no número de participantes. São 18, ao invés dos 16 das últimas nove edições. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. As oito melhores vão às quartas de final e as duas piores caem à Série A2. No mata-mata, são jogos de ida e volta. Segundo a tabela da CBF, o campeão será conhecido no dia 4 de outubro.

Atual hexacampeão e dono de sete títulos, o Corinthians estreia sexta (13), às 21h. As Brabas medem forças com o Atlético-MG - que retornou à elite ao lado de Santos e Botafogo - na Arena MRV, em Belo Horizonte. Favorito, o Timão esteve presente nas últimas nove finais e ostenta um aproveitamento de 81,7% em jogos pelo Brasileirão.

Entre os reforços trazidos para 2026, destaques ao retorno da volante Ana Vitória, que estava no Atlético de Madrid, da Espanha, e à chegada da atacante uruguaia Belén Aquino, ex-Internacional. Elas iniciaram o ano sendo titulares na Copa das Campeãs da Fifa e na Supercopa do Brasil. O Corinthians foi vice em ambas, respectivamente, para Arsenal, da Inglaterra, e Palmeiras.

As Palestrinas têm sido a pedra no sapato do arquirrival. Nas quatro finais entre as equipes, elas levaram a melhor nas três últimas - o Palmeiras também conquistou as edições de 2024 e 2025 do Campeonato Paulista em cima do Corinthians. A exceção foi justamente a única vez que os times decidiram o Brasileirão, em 2021. Semifinalista no ano passado, o Verdão trouxe reforços de peso para sair do quase. A volta de Bia Zaneratto para suprir a saída da também atacante Amanda Gutierres foi a principal contratação.

Algoz alviverde em 2025, o Cruzeiro trouxe 11 caras novas e manteve a espinha dorsal do time vice-campeão brasileiro, apesar da saída de Isa Haas, negociada com o América, do México. A também zagueira Tainara, ex-Bayern de Munique, da Alemanha, veio para o lugar. A diretoria reservou R$ 16 milhões - 6,67% a mais que em 2025 - para a temporada, que terá a estreia das Cabulosas na Libertadores Feminina, ao lado de Corinthians e Palmeiras.

Jogos da primeira rodada do Brasileirão Feminino

12/02 - 21h: Mixto x Flamengo - Dutrinha, em Cuiabá - transmissão TV Brasil

13/02 - 21h: Palmeiras x América-MG - Arena Crefisa, em Barueri (SP) - transmissão TV Brasil

13/02 - 21h: Atlético-MG x Corinthians - Arena MRV, em Belo Horizonte

14/02 - 15h: Fluminense x Vitória - Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

14/02 - 16h: Botafogo x Juventude - Nilton Santos, no Rio de Janeiro

14/02 - 18h: Bahia x Cruzeiro - Pituaçu, em Salvador

15/02 - 17h: Red Bull Bragantino x Ferroviária - Centro de Performance & Desenvolvimento, em Atibaia (SP)

16/02 - 19h: Santos x Grêmio - Vila Belmiro, em Santos (SP)

16/02 - 20h: Internacional x São Paulo - Sesc Protasio Alves, em Porto Alegre