AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários

HONG KONG, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON), a principal empresa de tecnologia pública do mundo que está ampliando o super aplicativo Telegram para um mercado endereçável de mais de 1 bilhão de usuários mensais ativos, divulgou hoje uma lista completa de eventos públicos e privados no Consensus Hong Kong, o principal evento Web3 da Ásia, a ser realizado na quarta-feira, 11 de fevereiro, e quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, no Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

A presença da empresa destacará a estratégia da AlphaTON de arquitetar e implantar a camada de infraestrutura fundamental para IA descentralizada e tecnologia de preservação de privacidade — a espinha dorsal essencial que alimenta a próxima geração de serviços financeiros, comerciais e orientados por IA em todo o ecossistema global de bilhões de usuários do Telegram.

Sessões públicas no Consensus Hong Kong

"Institutions Are Here: Inside the Rapid Digital Transformation of Global Finance"

Anthony Scaramucci, Consultor Estratégico, AlphaTON Capital

Quarta-feira, 11 de fevereiro às 10h10 - Palco Principal Auros

O líder de pensamento global e conselheiro estratégico da AlphaTON, Anthony Scaramucci, falará sobre a aceleração da adoção institucional de blockchain e IA, abordando como a convergência dessas tecnologias está modificando a arquitetura das finanças globais.

"Protecting Privacy in the Age of AI: Telegram's Cocoon AI"

Brittany Kaiser, CEO da AlphaTON Capital

Quarta-feira, 11 de fevereiro às 11h30 - Palco Frontier

A Dra. Kaiser abordará como a AlphaTON está construindo a infraestrutura crítica para alimentar a IA confidencial para o novo Programa Cocoon AI da Telegram como Parceiro de Lançamento do GPU Cocoon AI, viabilizando serviços de finanças, compras e suporte inteligente sem comprometer a propriedade dos dados ou a privacidade do usuário, beneficiando mais de 1 bilhão de pessoas.

Filmagem Privada Exclusiva: AlphaTON × Midnight Foundation Podcast

Brittany Kaiser, CEO, AlphaTON Capital e Fahmi Syed, Presidente, Midnight Foundation

"Scaling Privacy to a Billion Users"

Esta sessão exclusiva abordará como a AlphaTON e a Midnight estão codesenvolvendo a primeira infraestrutura de IA confidencial criada especificamente para o Telegram — uma plataforma projetada do zero para que os usuários sejam proprietários, controlem e se beneficiem dos seus próprios dados.

"O próximo grande salto para a internet não é mais velocidade ou mais conteúdo, é a restauração do controle pessoal. Ao fornecer uma plataforma para aplicativos que aumentam a privacidade, capacitamos organizações como a AlphaTON Capital a oferecer inovação que mantém os usuários no controle enquanto permanecem em conformidade" - Fahmi Syed, Presidente da Midnight Foundation

Significância Estratégica

A integração com a Midnight posiciona a AlphaTON Capital como veículo essencial de crescimento do ecossistema, transformando o maior super aplicativo do mundo no centro das tecnologias mais avançadas de preservação da privacidade disponíveis atualmente. Com a criação da camada de infraestrutura essencial que permite a IA confidencial em escala global, a AlphaTON Capital está:

Criando um fluxo de receita recorrente e altamente escalonável vinculado a serviços de IA e privacidade no nível da plataforma

Aproveitando a vantagem decisiva dos pioneiros no mercado de IA confidencial — projetado para atingir trilhões de dólares em valor total endereçável

A avaliação global da IA e da propriedade de dados está se acelerando — e a AlphaTON é a única empresa pública com infraestrutura ativa posicionada para capturar essa demanda no maior super app do mundo.

Para quem não puder comparecer pessoalmente, a AlphaTON Capital disponibilizará todo o conteúdo do Consensus Hong Kong, incluindo gravações de palestras, sessões de painel e o podcast exclusivo da Midnight Foundation, no nosso site de relações com investidores e canais de rede social nos dias seguintes ao evento. Estamos prontos para compartilhar este momento crucial com toda a nossa comunidade de acionistas.

Sobre o Consensus HK

O Consensus Hong Kong, produzido pela CoinDesk, é um encontro global significativo para as comunidades de Blockchain, Web3 e AI. Ele conta com os principais influenciadores do futuro das finanças, tecnologia, governança e sociedade. A conferência conecta líderes, inovadores e investidores de todo o mundo para networking, negociações e discussões sobre o futuro dos ativos digitais. https://consensus-hongkong.coindesk.com/

Sobre a Midnight Foundation

A Midnight Foundation é uma organização dedicada ao avanço do desenvolvimento, adoção e impacto no mundo real da rede Midnight, o projeto de blockchain para aumentar a privacidade desenvolvido pela Shielded Technologies. Projetado para contratos inteligentes confidenciais, a Midnight viabiliza aplicativos descentralizados resistentes à censura, mas em conformidade com as regulações. Ele utiliza as provas de conhecimento zero e uma arquitetura de tokenomics cooperativa – com NIGHT sendo o token de utilidade e DUST sendo o recurso de capacidade blindada – para oferecer uma combinação poderosa de privacidade, segurança e descentralização. Saiba mais aqui: https://midnight.foundation/

Sobre a AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON)

A AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) é a principal empresa pública de tecnologia do mundo que está expandindo o super aplicativo Telegram, com mercado endereçável de 1 bilhão de usuários ativos mensais. A Empresa fornece uma estratégia abrangente de hiper escalonamento no ecossistema do Telegram por meio de uma combinação de produtos de software, dados de middleware e ativos de treinamento de IA e clusters de hardware de infraestrutura de IA, implantando IA confidencial no ecossistema do Telegram.

Por meio das suas operações, a AlphaTON Capital oferece aos investidores do mercado público uma exposição de nível institucional ao ecossistema Telegram e sua plataforma de um bilhão de usuários, mantendo os padrões de governança e a transparência dos relatórios de uma empresa listada na Nasdaq. Lideradas pela Diretora Executiva Brittany Kaiser, pelo Presidente Executivo e Diretor de Investimentos Enzo Villani, e pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios Yury Mitin, as atividades da Empresa abrangem validação de rede e operações de staking, desenvolvimento de aplicativos baseados no Telegram, e investimentos estratégicos em protocolos financeiros descentralizados baseados em TON, plataformas de games e aplicativos de negócios.

A AlphaTON Capital Corp é incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas e negociada na Nasdaq sob o símbolo "ATON". A AlphaTON Capital, por meio da sua empresa legada, também está avançando em terapias de primeira classe direcionadas a vias de resistência de checkpoint conhecidas para alcançar respostas de tratamento duráveis e aprimorar a qualidade de vida dos pacientes. A AlphaTON Capital se envolve ativamente no processo de desenvolvimento de medicamentos e fornece aconselhamento estratégico para orientar o desenvolvimento de novos ativos de imunoterapia e combinações de ativos.

Para saber mais, visite https://alphatoncapital.com/

Canal Oficial da AlphaTON Capital no Telegram: https://t.me/alphatoncapital_official

Declarações de Previsão

Todas as declarações neste comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da administração da Empresa para operações futuras e declarações precedidas, seguidas ou que de outra forma incluam as palavras "acreditar", "espera", "antecipa", "pretende", "estima", "vai", "pode", "planeja", "potencial", "continua" ou expressões ou variações semelhantes em tais expressões são declarações de previsão. As declarações de previsão incluem declarações sobre, entre outras coisas, as projeções da Empresa para sua implantação de expansão de infraestrutura de IA; as expectativas da Empresa de que suas parcerias criem fluxos de receita adicionais e se integrem verticalmente à Infraestrutura de IA de Computação Confidencial da Empresa; a convicção da Empresa de que os ativos que ela está criando irão gerar valor significativo a longo prazo; e outras declarações que não sejam fatos históricos. Como resultado, as declarações de previsão estão sujeitas a certos riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a: o momento, o progresso e os resultados das iniciativas estratégicas da Empresa, a confiança da Empresa em terceiros, o risco de a Empresa não garantir financiamento ou TON adicional, a incerteza do investimento da Empresa na TON, a incerteza em torno dos negócios legados da Empresa, a estratégia operacional da Empresa, a equipe de gerenciamento executivo da Empresa, os riscos da plataforma e do ecossistema do Telegram, o impacto potencial dos mercados e outras condições econômicas gerais e outros fatores estabelecidos no "Item 3 – Principais Informações – Fatores de Risco" no Relatório Anual da Empresa no Formulário 20-F do exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2025 e incluído no Formulário 6-Ks da Empresa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 3 de setembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026. Embora a Empresa acredite que as expectativas nessas declarações de previsão sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dessas declarações de previsão. As declarações de previsão deste comunicado de imprensa são feitos a partir da data deste documento, e a Empresa não se compromete a atualizar publicamente nem alterar nenhuma dessas declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei

Relações com Investidores

AlphaTON Capital Corp

[email protected]

(203) 682-8200

Consultas da Mídia:

Richard Laermer

RLM PR

[email protected]

(212) 741-5106 X 216

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9653436)