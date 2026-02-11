Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto obriga planos de saúde a cobrir tratamentos psiquiátricos fora do rol da ANS

O Projeto de Lei 5638/25 obriga os planos de saúde a cobrirem medicamentos e tratamentos para transtornos mentais graves e resistentes, mesmo que n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/02/2026 às 19h28
Projeto obriga planos de saúde a cobrir tratamentos psiquiátricos fora do rol da ANS
Cleia Viana/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 5638/25 obriga os planos de saúde a cobrirem medicamentos e tratamentos para transtornos mentais graves e resistentes, mesmo que não estejam listados no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A medida está em análise na Câmara dos Deputados.

Pelo texto, a operadora não poderá negar a cobertura prescrita pelo médico se o tratamento tiver comprovação científica de eficácia, registro na Anvisa e se não houver alternativa terapêutica eficaz disponível.

O autor, deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), argumenta que a proposta busca garantir o direito à vida e limitar práticas abusivas de exclusão contratual. Ele cita dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicando que cerca de 3,5 milhões de brasileiros com depressão não respondem adequadamente às terapias tradicionais.

“Tratar a depressão resistente não é luxo, é direito à vida e à dignidade. E negar cobertura é negar a esperança de quem luta diariamente para sobreviver à dor invisível”, afirma o autor do projeto.

O parlamentar menciona ainda decisões judiciais recentes que obrigaram o custeio de medicamentos fora do rol da ANS, reforçando que a lista da agência deve ser uma referência mínima, e não um limitador de terapias essenciais.

Tratamentos incluídos
 O projeto lista especificamente três tipos de cobertura que passariam a ser obrigatórias:

  • Escetamina intranasal (Spravato) para tratamento de transtorno depressivo maior resistente;
  • terapias combinadas com psicofármacos inovadores e acompanhamento multiprofissional; e
  • medicamentos de uso hospitalar ou ambulatorial prescritos por psiquiatra, quando houver risco à vida ou agravamento do quadro.

Multa e prazos
 A proposta estabelece que qualquer negativa de cobertura deve ser justificada por escrito em até 72 horas. O descumprimento das regras sujeita a operadora a multa administrativa de até R$ 1 milhão por negativa indevida, além da obrigação de custear o tratamento integralmente e responder por danos morais e materiais.

Se aprovada, a regra será aplicada a todos os contratos, novos ou antigos, individuais ou coletivos.

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Saúde; de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 9 horas

Projeto tipifica fraude em concursos públicos com pena de até 8 anos de reclusão

O Projeto de Lei 4992/25 cria um tipo penal específico para a fraude em concursos públicos, processos seletivos e vestibulares. O texto estabelece ...
Câmara Há 9 horas

Proposta inclui Ministério do Desenvolvimento Agrário como responsável por registro de agrotóxico

O texto está em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 9 horas

Projeto prevê indenização para gestante em caso de abandono pelo parceiro

Pesquisa aponta que o Brasil possui mais de 11 milhões de mães solo

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Projeto cria regras para bicicletas elétricas e exige cadastro e capacete

Proposta também define idade mínima para condução desses veículos
Câmara Há 11 horas

Projeto cria 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família

A Câmara analisa a proposta, apresentada pela Comissão de Legislação Participativa a partir de sugestão de uma entidade da sociedade civil

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 4 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
Justiça Há 4 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master
Senado Federal Há 7 horas

Renan Calheiros defende acesso irrestrito da CAE às investigações sobre o Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,05%
Euro
R$ 6,15 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,050,32 -1,20%
Ibovespa
189,699,13 pts 2.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias