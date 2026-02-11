Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Agentes de IA avançam no Brasil e começam a executar fluxo

A aplicação de inteligência artificial, que vai além de responder comandos, passando a planejar, coordenar e executar fluxos de trabalho completos,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/02/2026 às 17h33
Agentes de IA avançam no Brasil e começam a executar fluxo
Imagem Reprodução Freepik Premium

O uso de agentes de inteligência artificial (IA) que não apenas respondem comandos, mas planejam, articulam e executam fluxos de trabalho inteiros já é uma realidade no Brasil. Empresas de diferentes setores começam a adotar essas tecnologias para acelerar processos, reduzir etapas manuais e integrar sistemas de forma mais eficiente.

Ao reduzir etapas manuais e facilitar a integração entre sistemas, a adoção desses agentes tem permitido maior eficiência operacional e ganho de escala para empresas que buscam agilidade e competitividade.

No mercado de criação de software, o impacto é ainda mais evidente. Ferramentas capazes de gerar código, integrar plataformas e monitorar desempenho automaticamente estão transformando a rotina de desenvolvedores e modelos de entrega de agências digitais.

Agentes de IA deixam a fase experimental e ganham escala no país

Segundo estudo do Google Cloud, 62% das lideranças de grandes empresas no Brasil relatam já utilizar agentes de IA em suas operações. Esse movimento representa uma evolução em relação à automação tradicional. Artigo da Fast Company Brasil descreve esses agentes como "a camada de IA que conecta e orquestra todas as ferramentas SaaS", executando tarefas que antes exigiam interação humana constante entre aplicativos.

Outro levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a IBM indica que 71% dos executivos brasileiros acreditam que agentes de IA irão conduzir processos transacionais e fluxos de trabalho até 2027. A indústria também já opera com a tecnologia em áreas diversas. Empresas como Embraer, Bosch e Tupy utilizam IA para atividades que vão de controle de qualidade à gestão de tráfego aéreo.

Setor de criação de software vive mudança profunda

No mercado de desenvolvimento de sites e plataformas digitais, os agentes de IA já começam a alterar o ciclo completo de produção. Reportagem da Exame aponta que a era em que o software era cobrado por usuário está se transformando. A IA escreve trechos de código, analisa estruturas e gerencia fluxos sem intervenção humana, o que exige novos modelos de valor.

Entre os impactos mais citados por especialistas e empresas do setor estão: geração automática de templates e códigos iniciais; sugestões de melhorias de performance, SEO, acessibilidade e segurança; monitoramento contínuo de erros, atualizações e integrações; conexão lógica entre CRM, CMS, automações de marketing e analytics; redução significativa do tempo de entrega e da necessidade de retrabalho técnico.

A combinação entre velocidade, autonomia e capacidade de análise torna o agente de IA um novo colaborador digital dentro das equipes de desenvolvimento. A Irya, empresa brasileira especializada em soluções digitais e desenvolvimento de plataformas sob medida, afirma que o avanço dos agentes de IA redefine o papel das equipes de tecnologia.

"Acreditamos que a verdadeira transformação não está em automatizar todo o fluxo de criação, mas em liberar tempo para que os agentes humanos possam se concentrar em inovação e estratégia. O uso da IA deve ser analisado conforme o contexto de cada empresa, sua organização e a maneira como as equipes utilizam a ferramenta. Ela pode ser um grande aliado, mas sua aplicação depende de como cada parte do processo é estruturada", afirma Diego Camarinha, Co-founder Irya.

"Entre nossos clientes, temos observado ganhos de velocidade em algumas frentes, ao mesmo tempo em que, dependendo do nível de adoção, a IA pode demandar mais tempo na etapa de revisão de código. Hoje, ela ainda não ocupa, de forma plena, o papel de um componente estrutural no desenvolvimento, mas essa é uma condição em transição", compartilha Rafael Manzo, Co-founder Irya.

"Com a evolução das ferramentas e o aumento da maturidade das empresas no uso da tecnologia, a tendência é que a IA se consolide cada vez mais como parte central do processo. Já é comum vermos organizações projetando 2026 como o ano em que a aplicação de IA estará diretamente ligada a ganhos relevantes de produtividade, assim como desenvolvedores que passam a dedicar mais tempo ao raciocínio, arquitetura e decisões de código, delegando à IA a execução operacional da escrita", complementa Rafael Manzo.

O avanço dos agentes de IA no Brasil, em especial no setor de software, aponta para um novo modelo de operação digital. O desenvolvimento deixa de ser linear e passa a ser contínuo, integrado e orientado por dados. As empresas que incorporarem esses agentes como parte central da produção tendem a ganhar velocidade, consistência e competitividade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários

A CEO Brittany Kaiser, o Conselheiro Estratégico Anthony Scaramucci e a Presidente da Midnight Foundation, Fahmi Syed, Mostram a Posição Pioneira d...

 Omron Healthcare Brasil
Tecnologia Há 14 horas

Uso de bioimpedância muda forma de acompanhar emagrecimento

A popularização das canetas para emagrecer, o avanço da cirurgia bariátrica e a maior oferta de balanças de bioimpedância para uso doméstico estão ...
Tecnologia Há 14 horas

NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos

O NetBox Copilot acelera as operações e a automação, ao mesmo tempo em que fornece autoatendimento para equipes que não sejam de TI

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 14 horas

Cibercrime gera prejuízos e expõe infraestruturas críticas

Crescimento de ataques cibernéticos, impulsionado por automação, IA e roubo de credenciais, gera gastos acima de US$ 10 trilhões. Daniel Parra More...

 Dev10
Tecnologia Há 15 horas

Pedidos10 aposta em campanhas temáticas para engajar

Aplicativo de delivery investe em ações criativas ao longo do ano para estimular pedidos e fortalecer a rede de franqueados

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 4 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
Justiça Há 4 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master
Senado Federal Há 7 horas

Renan Calheiros defende acesso irrestrito da CAE às investigações sobre o Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,05%
Euro
R$ 6,15 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,050,32 -1,20%
Ibovespa
189,699,13 pts 2.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias