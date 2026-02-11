Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos

O NetBox Copilot acelera as operações e a automação, ao mesmo tempo em que fornece autoatendimento para equipes que não sejam de TI

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/02/2026 às 14h08

NOVA YORK, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, a NetBox Labs, o sistema nervoso central de redes e infraestruturas, anunciou a disponibilidade geral do NetBox Copilot, um agente de IA interativo incorporado diretamenteàplataforma NetBox.

Com os agentes de IA passando rapidamente da experimentação para as operações de produção, as equipes de TI estão descobrindo que a maioria dos agentes não possui o contexto operacional preciso necessário para ser confiável em ambientes de produção. O NetBox oferece uma base essencial para a automação. É um mapa semântico abrangente para infraestrutura que habilita o NetBox Copilot com contexto completo de infraestrutura. O NetBox Copilot é uma IA agêntica que se baseia nos dados de rede e infraestrutura de uma empresa, fornecendo respostas e automação confiáveis, e governança pronta para a empresa - tudo conduzido em linguagem natural.

A nova capacidade permitirá que milhares de usuários do NetBox acelerem seu trabalho, ao mesmo tempo em que expandem o acesso a dados de infraestrutura entre equipes e executivos de segurança e operações, bem como outras equipes não relacionadas a TI.

NetBox Copilot Fornece Resultados Profundamente Contextuais

Com GA, o NetBox Copilot se expande da consulta para a execução do fluxo de trabalho, permitindo que as equipes de infraestrutura automatizem as alterações na sua infraestrutura, não apenas explorem dados.

As equipes podem usar o NetBox Copilot para:

  • Validar a integridade e a qualidade dos dados ("Quais dispositivos estão faltando endereços IP?")
  • Investigar as alterações para solução de problemas e conformidade ("Quem mudou esse prefixo na semana passada?")
  • Avaliar o impacto antes da manutenção ("O que depende deste interruptor?")
  • Planejar a capacidade entre os locais e a infraestrutura ("Quanto espaço em rack está disponível em Denver?")
  • Criar fluxos de trabalho de automação e manuais operacionais ("Criar um manual Ansible para implantar configurações de switch")
  • Aplicar alterações diretamente ao NetBox (“Adicionar outro servidor ao datacenter de Nova York” - operações de gravação disponíveis no NetBox Enterprise e NetBox Cloud)

Ao incorporar a IA diretamente na interface do usuário e no modelo de permissões do NetBox, o NetBox Copilot torna os dados de infraestrutura mais acessíveis às equipes NetOps/NOC, aos gerentes de operações de TI e aos usuários menos frequentes do NetBox que precisam de respostas rápidas sem navegar por APIs ou fluxos de trabalho de interface complexos do usuário.

IA Criada para Equipes de Infraestrutura

O NetBox Copilot reflete a mudança do setor em direção a agentes de IA que vão além das respostas para fluxos de trabalho operacionais autônomos, com controles necessários para a adoção corporativa.

“As equipes de rede e infraestrutura ficam atrás das equipes de devops e nuvem na automação, diante da enorme complexidade. No entanto, a demanda de automação de redes e infraestrutura explodiu nos últimos dois anos”, disse Kris Beevers, CEO e cofundador da NetBox Labs. “O NetBox Copilot foi desenvolvido para ajudar a atender a essa demanda - fornecendo uma interface de linguagem natural que permite que engenheiros, operadores e gerentes obtenham respostas rápidas, validem dados de infraestrutura e automatizem fluxos de trabalho sem um profundo conhecimento do NetBox. O NetBox Copilot traz uma nova era de automação e a próxima evolução de como as equipes gerenciam redes e infraestrutura. Por fim, as equipes de operações de rede e infraestrutura podem começar a automatizar mais seu trabalho com a ferramenta que faz mais sentido para elas - a linguagem natural.”

A versão GA do NetBox Copilot inclui novos recursos importantes para os clientes NetBox Cloud e NetBox Enterprise, incluindo:

  • Governança empresarial, com acesso ao seu próprio modelo e controles de privacidade aprimorados
  • Opções para retenção e gerenciamento de dados
  • Operações de gravação, permitindo que o NetBox Copilot automatize as alterações aprovadas diretamente no NetBox
  • Melhoria da administração e gestão de crédito

IA pronta para empresas com base nos seus dados de infraestrutura exclusivos
Ao contrário dos assistentes genéricos de IA instalados nas ferramentas de infraestrutura, o NetBox Copilot foi desenvolvido especificamente para entender o modelo de dados de infraestrutura exclusivo e abrangente do NetBox. O NetBox Copilot oferece:

  • Consciência nativa dos relacionamentos e contexto do NetBox
  • Implantação de atrito zero em segundos, sem necessidade de alterações no servidor
  • Certificação SOC 2 Tipo II
  • Nenhum treinamento sobre dados do cliente - nunca
  • Controles corporativos para escolha, governança e retenção de modelos

O NetBox Copilot é incorporado diretamente em todas as edições do NetBox - NetBox Community, NetBox Cloud e NetBox Enterprise - utilizando a autenticação e os controles RBAC existentes. Ele também faz parte do ecossistema NetBox AI mais amplo, juntamente com o NetBox MCP Server, com expansão futura planejada em todo o portfólio de produtos da NetBox Labs, incluindo NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability e muito mais.

Disponibilidade do NetBox Copilot

O NetBox Copilot geralmente está disponível hoje em todas as edições do NetBox. As melhorias de governança corporativa e os recursos do NetBox Copilot para automatizar mudanças no NetBox agora estão disponíveis para clientes NetBox Cloud e NetBox Enterprise. Opções adicionais de implantação privada continuarão sendo lançadas para atender aos requisitos de soberania de dados corporativos.

O NetBox Copilot está disponível para todos na comunidade NetBox gratuitamente, como parte de um generoso nível gratuito, com preços de expansão com base no uso, e recursos adicionais para clientes NetBox Cloud e NetBox Enterprise.

Ative o NetBox Copilot usando o início rápido:
https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

Quer um passo a passo ou um mergulho mais profundo?
https://netboxlabs.com/contact-us/

Sobre o NetBox Labs
A NetBox Labs faz sentido para redes e infraestrutura complexas. Como administradora comercial do NetBox de código aberto, a plataforma mais popular para operar, automatizar, entender e proteger redes e infraestruturas complexas, a NetBox Labs oferece um portfólio mundial de produtos abertos e compostáveis em descoberta, garantia, operações e observabilidade de rede. A NetBox Labs promove e investe em uma comunidade vibrante de dezenas de milhares de profissionais de rede e infraestrutura. Grandes empresas como ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente e Riot Games confiam na NetBox Labs para entender, operar e transformar sua infraestrutura crítica.


Contato com a Mídia: Rhiannon Pacheco - [email protected]

