Pedidos10 aposta em campanhas temáticas para engajar

Aplicativo de delivery investe em ações criativas ao longo do ano para estimular pedidos e fortalecer a rede de franqueados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/02/2026 às 13h18
Dev10

O mercado de delivery tem passado por transformações significativas nos últimos anos, impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor e pela busca constante por inovação. Nesse cenário, a Pedidos10, aplicativo de entregas que conecta clientes a uma rede de franqueados, vem adotando uma estratégia de campanhas temáticas para manter o engajamento dos usuários e ampliar as oportunidades de crescimento dos parceiros comerciais.

Desde o segundo semestre de 2025, a empresa tem lançado ações de grande escala com foco em personalização, recorrência de pedidos e aproximação com a comunidade local. Entre as iniciativas está o Festival de Delivery, que mobilizou restaurantes parceiros a criarem pratos exclusivos, disponíveis apenas no aplicativo.

"Os produtos receberam nomes que combinam a identidade da marca com a dos estabelecimentos, além de preços promocionais e descontos progressivos. A proposta é estimular a criatividade dos franqueados e oferecer experiências diferenciadas aos consumidores", explica Alisson Eduardo, gestor de marketing da empresa.

Outra campanha que ganhou espaço foi o CashBlack, realizada em outubro como preparação para a BlackP10, versão da Black Friday promovida pela Pedidos10. A ação consiste em um sistema de cashback acumulativo, no qual os franqueados negociam com restaurantes locais condições flexíveis de retorno em dinheiro, válidas em dias específicos ou com percentuais fixos.

"O valor acumulado pode ser utilizado pelos clientes durante a BlackP10, incentivando pedidos ao longo do mês e ampliando a movimentação dentro do aplicativo", afirma.

Para o verão, a empresa já prepara o lançamento da VERÃOP10, com foco em combos sazonais, brindes temáticos e ações interativas nas cidades onde atua. A campanha incluirá personalizações visuais no app, como tela de abertura temática, banners e ícones adaptados à estação.

Estratégia foca em presença constante

De acordo com Alisson, as campanhas têm como objetivo principal manter a marca presente na rotina dos clientes durante todo o ano. "Pensar em estratégias que vão além de datas sazonais cria consistência e aumenta o reconhecimento", afirma. Ele destaca ainda que esse modelo de planejamento pode contribuir para que os franqueados possam organizar suas ofertas, aproveitando períodos de menor movimento e mantendo o engajamento mesmo fora das datas tradicionais de alto consumo.

O executivo também ressalta que as ações têm gerado resultados práticos em termos de engajamento. "Com produtos exclusivos, promoções especiais, descontos progressivos e ações interativas, conseguimos estimular pedidos recorrentes, aumentar a frequência de uso e gerar identificação com a marca", observa.

Segundo ele, cada campanha é acompanhada por materiais de marketing completos, o tem como objetivo facilitar a adaptação e a divulgação em pontos de venda, redes sociais e no próprio aplicativo.

A estratégia da Pedidos10 reflete uma tendência no setor de delivery, que busca se reinventar por meio de iniciativas que vão além da simples logística de entrega. Dados da Statista projetam que o mercado brasileiro de entrega de comida online pode atingir US$ 29,50 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual de 7,12%. Esse cenário reforça a importância de ações que promovam diferenciação e engajamento contínuo.

Para 2026, a empresa pretende manter a Summer P10 no primeiro semestre e já trabalha no planejamento de novas campanhas, que serão anunciadas ao longo do ano. "A proposta é seguir investindo em experiências personalizadas, fortalecendo a marca e criando oportunidades de crescimento para os franqueados", reforça o gestor.

"Com essas ações, mostramos que o delivery pode ir muito além da entrega: é uma experiência para o cliente, uma oportunidade para os franqueados e uma forma de consolidar a presença da Pedidos10 em cada cidade onde atuamos", conclui Alisson Eduardo.

Para saber mais sobre as soluções de delivery da Pedidos10, basta acessar: https://www.pedidos10.com.br/

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
