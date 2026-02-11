Fenasbac e BC lançam resumo executivo de LIFT Papers

A Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) lança o LIFT Papers 2026 – Resumo Executivo, publicação que reúne as ideias, discussões, insights e conclusões gerados ao longo do ciclo mais recente do LIFT.

Paralelamente, a entidade anuncia a abertura das pré-inscrições para o LIFT Day 2026, evento que aprofunda os principais avanços do ecossistema de inovação financeira no Brasil.

O Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT Lab) é um ambiente de inovação financeira que conecta bancos, cooperativas, instituições de pagamento, fintechs, parceiros de tecnologia, a Fenasbac e o Banco Central do Brasil, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado financeiro.

O Resumo Executivo antecipa o lançamento da edição completa, prevista para abril deste ano e funciona como um guia estratégico prático, ao sintetizar as principais direções, desafios e oportunidades identificadas ao longo dos projetos desenvolvidos no ecossistema em 2025. O material foi pensado para apoiar líderes no acompanhamento das transformações em curso no sistema financeiro, antecipando temas que serão aprofundados na publicação completa e no LIFT Day 2026.

"O resumo executivo do LIFT Papers atua para preencher a lacuna entre a complexidade técnica dos projetos e a necessidade de disseminação de insights estratégicos para um público amplo, incluindo líderes do setor financeiro, startups, reguladores e acadêmicos. Dessa forma, democratiza o acesso ao conhecimento gerado, aproximando o ecossistema dos avanços recentes e preparando o terreno para debates mais aprofundados no LIFT Day 2026", destaca Rodrigoh Henriques, Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac.

Entre os principais assuntos abordados na publicação, estão a possibilidade de acompanhar tendências como tokenização de ativos do mundo real (RWAs), credenciais verificáveis e segurança em ambientes digitais, finanças sustentáveis e educação financeira, além de identificar oportunidades de colaboração e de aplicação das soluções em diferentes contextos institucionais.

Para Henriques, a atuação conjunta da Fenasbac com o Banco Central do Brasil é um dos pilares que atuam com objetivo de reforçar a credibilidade e a efetividade das iniciativas desenvolvidas no âmbito do LIFT. Essa parceria busca assegurar alinhamento regulatório e aderência às políticas públicas, ao mesmo tempo em que fomenta um ambiente seguro para a experimentação responsável de soluções inovadoras.

Eixos de inovação que ganham força no LIFT

Ao longo das edições do LIFT, algumas tendências vêm se consolidando como eixos estruturantes das discussões e dos projetos acelerados pelo ecossistema, refletindo a maturidade das iniciativas e a visão de futuro do programa. Entre os temas recorrentes, ganham destaque as finanças sustentáveis e as agendas ESG, além do avanço da inclusão financeira digital, especialmente por meio da democratização do crédito, da tokenização e do Open Finance.

"Também ganham destaque o uso de tecnologias de blockchain e da inteligência artificial para ampliar transparência, segurança, automação e eficiência das operações", pontua Danielle Teixeira, Líder de Inovação Aberta na Fenasbac.

O LIFT Papers 2026 – Resumo Executivo reflete um ecossistema cada vez mais maduro, no qual inovação e regulação caminham de forma integrada para a construção de um sistema financeiro mais inclusivo, sustentável e tecnológico.

O que esperar do LIFT Day 2026?

O LIFT Day 2026 se consolida como o principal espaço de aprofundamento e troca de experiências do ecossistema LIFT, reunindo reguladores, instituições financeiras, startups, academia e parceiros tecnológicos.

Durante o evento, o público poderá conhecer em primeira mão os resultados completos dos programas LIFT, interagir com as equipes dos projetos e especialistas do setor, além de participar de debates estratégicos sobre regulação, inovação e sustentabilidade.

A programação também prevê o aprofundamento de temas técnicos abordados nos projetos desenvolvidos e no LIFT Papers, com foco em contribuir para a construção dos próximos caminhos da inovação financeira no país.

"O LIFT Day é o ponto de encontro do ecossistema, um ambiente de cocriação regulada onde experiências práticas são compartilhadas, protótipos são demonstrados e reguladores e inovadores dialogam diretamente para construir soluções com impacto real no sistema financeiro brasileiro", afirma Danielle Teixeira.

O evento ocorrerá no dia 31 de março (terça-feira), das 9h às 18h, na sede do Banco Central do Brasil, em Brasília. As vagas são limitadas e as pré-inscrições do 1º lote estão abertas até 06/02, sujeitas à aprovação da organização.

Para participar deste diálogo, basta acessar:

https://luma.com/LIFTDay-2026?coupon=DIVULGACAO-IMPRENSA

Para saber mais, basta acessar: https://www.liftlab.com.br I

https://www.liftlab.com.br/#papers2026