Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Pagamento de vale-pedágio por leitura de placa chega ao transporte de cargas

Primeira empresa autorizada pela ANTT a operar o sistema de identificação por imagem, Roadcard lança a solução “Pamcard na Placa”

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/02/2026 às 12h30
Pagamento de vale-pedágio por leitura de placa chega ao transporte de cargas
Freepik

A Roadcard realizou a primeira viagem do país com o Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) pago pelo sistema de leitura de placa do caminhão. A estreia do sistema de leitura de placas no pagamento do vale-pedágio ocorreu no dia 3 de fevereiro, na rodovia MT-242, administrada pela concessionária Intervias. O trajeto inaugural foi entre as cidades de Sorriso e Nova Ubiratã, ambas no Mato Grosso.

"Trata-se de um marco histórico para o Transporte Rodoviário de Cargas e para a Roadcard, primeira empresa a disponibilizar essa tecnologia, ampliando os meios de pagamento do pedágio", diz Felipe Dick, CEO da Roadcard.

A viagem inaugural também dá início ao "Pamcard na Placa", a nova solução da Roadcard para transportadores e embarcadores que desejam ter a cobrança do VPO pela identificação automática do caminhão por meio da imagem (OCR).

Primeira empresa homologada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a operar com o novo sistema, a Roadcard preenche uma lacuna do mercado, viabilizando o pagamento do VPO aos motoristas que ainda não possuem ou não podem utilizar uma TAG eletrônica.

A implantação do novo modelo será feita de forma gradual pelas concessionárias de rodovias. Nos próximos meses, a tecnologia deve chegar a outras praças do país, ampliando a cobertura e a disponibilidade do sistema.

"Nosso propósito é simplificar a vida dos caminhoneiros, das transportadoras e embarcadores. A leitura do vale-pedágio pela placa vai tornar as operações mais rápidas e mais econômicas, contribuindo para a logística", afirma Everton Kaghofer, diretor comercial da Roadcard.

Como funciona o Pamcard na Placa

O "Pamcard na Placa" será operado em parceria com a MeuPedágio.com, plataforma homologada pela ANTT e que faz a integração entre concessionárias, operadoras de VPO, entidades governamentais e sistemas fiscais.

Testes extensivos foram realizados pela Roadcard e Meu Pedágio, confirmando que as soluções de leitura de placa em praças de pedágio e passagens free flow funcionam eficazmente. Portais de free flow já estão totalmente equipados para leitura de placa (por OCR), e as cabines manuais nas praças tradicionais também realizam essa leitura.

"O Pamcard na Placa marca mais um pioneirismo da Roadcard no Transporte Rodoviário de Cargas e representa um avanço importante para os caminhoneiros autônomos, pois garante um meio de pagamento do vale-pedágio para aqueles que não têm TAGs em seus caminhões", destaca Anna Miranda, diretora de Marketing, Inovação e Produto da Roadcard.

Mudanças legais e tecnológicas

O Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) foi instituído em 2001. A lei 10.209 estabelece que este direito não integra o valor do frete e que pagamento é de responsabilidade do embarcador e deve ser antecipado por meio de uma tecnologia e empresa homologadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No entanto, no início deste ano, entrou em vigor a Resolução nº 6.024/24 da ANTT, determinando que o Vale-Pedágio Obrigatório só pode ser pago de forma eletrônica, por meio do uso de TAGs, e não mais por cartões ou cupons.

Sobre a Roadcard

A Roadcard é uma das primeiras Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete (IPEF) do Brasil. Sua solução Pamcard inclui vale-pedágio, vale-combustível e gestão de despesas, oferecendo eficiência, segurança e conformidade regulatória para transportadoras e embarcadores.

Mais informações: www.roadcard.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
