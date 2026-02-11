Com aumento de investimento, governo do Estado publica novo edital para ginástica no Cete

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, nesta quarta-feira (11/2), novo edital para a ocupação do ginásio de ginástica do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre. O novo documento demonstra a valorização do esporte, aumentando em três vezes o valor aportado para o vencedor do edital, que receberá R$ 300 mil ao ano, durante dois anos, renováveis por mais dois, possibilitando um investimento de até R$ 1,2 milhão ao longo dos eventuais quatro anos.

Este será o maior investimento na modalidade no Estado. Antes, o aporte era de R$ 100 mil por ano.

O titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, destacou que o novo edital pretende beneficiar e qualificar ainda mais os espaços do Cete. “A oferta de atividades esportivas no Cete integra uma política pública permanente. Esse investimento do governo do Estado tem por objetivo dar continuidade às políticas públicas de incentivo ao esporte, que são prioridade neste governo. Um edital de quatro anos traz mais previsibilidade e dá segurança para todos os envolvidos. Nosso foco é garantir a continuidade dos projetos esportivos e sociais do Cete, com responsabilidade, diálogo institucional e compromisso com a sociedade gaúcha”, disse o secretário.

Até o começo de março, a entidade que utilizará o espaço será conhecida.

Outros investimentos no Cete

Além dos novos recursos específicos deste edital, o governo do Estado já garantiu R$ 21,5 milhões para reformas em todo o complexo. O investimento acontecerá até o fim de 2027 para a maior obra da história do local, que completa 55 anos em 2026. O aporte contempla melhorias no ginásio poliesportivo e na pista atlética; intervenções nas quadras de areia, tênis e futebol 7; modificações nos ginásios de lutas e de ginástica; e instalação de elevador para acessibilidade no ginásio de lutas.

Também serão criadas estruturas para que o ginásio poliesportivo possa servir novamente de abrigo em caso de emergências meteorológicas, como ocorreu na enchente de 2024. A obra integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite, criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

As intervenções nas quadras estão em andamento. Os trabalhos na pista e no ginásio devem começar até o fim do primeiro semestre de 2026 e têm previsão de conclusão até o fim de 2027.