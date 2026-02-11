Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com aumento de investimento, governo do Estado publica novo edital para ginástica no Cete

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, nesta quarta-feira (11/2), novo edital para a ocupação do ginásio d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/02/2026 às 11h38
Com aumento de investimento, governo do Estado publica novo edital para ginástica no Cete
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, nesta quarta-feira (11/2), novo edital para a ocupação do ginásio de ginástica do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre. O novo documento demonstra a valorização do esporte, aumentando em três vezes o valor aportado para o vencedor do edital, que receberá R$ 300 mil ao ano, durante dois anos, renováveis por mais dois, possibilitando um investimento de até R$ 1,2 milhão ao longo dos eventuais quatro anos.

Este será o maior investimento na modalidade no Estado. Antes, o aporte era de R$ 100 mil por ano.

O titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, destacou que o novo edital pretende beneficiar e qualificar ainda mais os espaços do Cete. “A oferta de atividades esportivas no Cete integra uma política pública permanente. Esse investimento do governo do Estado tem por objetivo dar continuidade às políticas públicas de incentivo ao esporte, que são prioridade neste governo. Um edital de quatro anos traz mais previsibilidade e dá segurança para todos os envolvidos. Nosso foco é garantir a continuidade dos projetos esportivos e sociais do Cete, com responsabilidade, diálogo institucional e compromisso com a sociedade gaúcha”, disse o secretário.

Até o começo de março, a entidade que utilizará o espaço será conhecida.

Outros investimentos no Cete

Além dos novos recursos específicos deste edital, o governo do Estado já garantiu R$ 21,5 milhões para reformas em todo o complexo. O investimento acontecerá até o fim de 2027 para a maior obra da história do local, que completa 55 anos em 2026. O aporte contempla melhorias no ginásio poliesportivo e na pista atlética; intervenções nas quadras de areia, tênis e futebol 7; modificações nos ginásios de lutas e de ginástica; e instalação de elevador para acessibilidade no ginásio de lutas.

Também serão criadas estruturas para que o ginásio poliesportivo possa servir novamente de abrigo em caso de emergências meteorológicas, como ocorreu na enchente de 2024. A obra integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite, criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

As intervenções nas quadras estão em andamento. Os trabalhos na pista e no ginásio devem começar até o fim do primeiro semestre de 2026 e têm previsão de conclusão até o fim de 2027.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Gerada por IA )
Esporte Há 4 horas

Fora de casa, Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão  

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

 (Foto: Divulgação / Craques do Futuro)
Talento Regional Há 5 horas

Jovem goleiro de Três Passos é selecionado para base do Juventude

Aos 12 anos, atleta formado em escola local vai morar em Caxias do Sul para integrar a equipe Sub-13 do clube alviverde
Esportes Há 2 dias

CBF divulga datas e horários dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

Etapa começa em 17 de fevereiro, com 28 dos 126 clubes participantes

 © WTT/Divulgação
Esportes Há 2 dias

Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição

Brasileiro assumiu 2º lugar após ultrapassar o chinês Wang Chuqin
Esportes Há 3 dias

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Show do porto-riquenho deve começar às 22h (horário de Brasília)

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
34° Sensação
5.34 km/h Vento
36% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
24° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Alexandre Lindenmeyer é eleito para presidir Comissão de Fiscalização Financeira
Câmara Há 6 minutos

Comissão que analisa a medida provisória do seguro-defeso ouvirá o ministro do Trabalho
Tecnologia Há 27 minutos

Uso de bioimpedância muda forma de acompanhar emagrecimento
Tecnologia Há 41 minutos

NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos
Justiça Há 42 minutos

Itália começa a julgar extradição de Zambelli; audiência é suspensa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,30%
Euro
R$ 6,16 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,396,37 -2,74%
Ibovespa
190,262,34 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2971 (10/02/26)
01
27
39
40
46
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6950 (10/02/26)
01
06
24
47
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3610 (10/02/26)
01
03
05
07
08
10
13
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias