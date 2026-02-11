Fora de casa, Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão  

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 21h30, contra o São Paulo. O confronto acontece no MorumBIS, em São Paulo.



O Tricolor gaúcho busca somar pontos importantes fora de casa. Na manhã de terça-feira, o elenco realizou o último treino em Porto Alegre. O técnico Luiz Castro comandou atividade com foco tático e estratégico.



Também foram trabalhadas jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. A equipe encerrou a preparação antes da viagem. A expectativa é de um duelo equilibrado diante do time paulista. O torcedor gremista aguarda mais uma atuação decisiva no Brasileirão.



Jornada esportiva será transmitida pela Rádio Província













