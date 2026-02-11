Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Fora de casa, Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão  

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
11/02/2026 às 10h37
Fora de casa, Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão  
(Foto: Gerada por IA )

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 21h30, contra o São Paulo. O confronto acontece no MorumBIS, em São Paulo.


O Tricolor gaúcho busca somar pontos importantes fora de casa. Na manhã de terça-feira, o elenco realizou o último treino em Porto Alegre. O técnico Luiz Castro comandou atividade com foco tático e estratégico.


Também foram trabalhadas jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. A equipe encerrou a preparação antes da viagem. A expectativa é de um duelo equilibrado diante do time paulista. O torcedor gremista aguarda mais uma atuação decisiva no Brasileirão.


Jornada esportiva será transmitida pela Rádio Província 






Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
34° Sensação
5.34 km/h Vento
36% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
24° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
