Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovem goleiro de Três Passos é selecionado para base do Juventude

Aos 12 anos, atleta formado em escola local vai morar em Caxias do Sul para integrar a equipe Sub-13 do clube alviverde

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - com informações Rádio Alto Uruguai
11/02/2026 às 09h42
Jovem goleiro de Três Passos é selecionado para base do Juventude
(Foto: Divulgação / Craques do Futuro)

O sonho de muitos garotos que começam no futebol ganhou um capítulo especial para um atleta de Três Passos. O goleiro Caio Quos, de 12 anos, aluno da escola Craques do Futuro, foi escolhido para fazer parte das categorias de formação do Esporte Clube Juventude, em Caxias do Sul, onde atuará na equipe Sub-13 nesta temporada.

A confirmação veio após um período de observações e testes. O primeiro contato ocorreu em outubro de 2025, quando o coordenador das categorias de base do Juventude, Jonas da Rosa — profissional com ampla experiência na descoberta de talentos — esteve na região acompanhando jovens promessas. Posteriormente, Caio participou de uma nova fase de avaliações diretamente no clube, até receber a notícia de sua permanência no elenco.

Para o diretor da escola, Fábio Facioni, a conquista representa apenas o começo de uma caminhada desafiadora. Ele ressaltou que o ingresso em um clube profissional é resultado de diversas etapas e de um processo seletivo rigoroso, no qual poucos conseguem avançar. Além da qualidade técnica, segundo ele, a determinação do atleta é decisiva.

Caio iniciou no projeto esportivo aos 5 anos e, ao longo dos anos, passou por treinamentos específicos para a posição de goleiro, além de disputar competições que contribuíram para sua evolução dentro de campo.

O treinador de goleiros Luiz Arthur Hasen lembra que o jovem sempre demonstrou características diferenciadas, tanto físicas quanto comportamentais. Conforme ele, a dedicação constante aos treinos e o comprometimento diário foram fundamentais para o desempenho nas avaliações.

A família também teve papel essencial em toda a trajetória, oferecendo suporte desde os primeiros passos no esporte. Nesta nova fase, a mudança para Caxias do Sul será gradual, com acompanhamento nos primeiros dias até a adaptação completa do atleta à nova rotina.

A escola Craques do Futuro já encaminhou outros jogadores para equipes profissionais, incluindo um goleiro da região que atualmente integra categoria superior do próprio Juventude. Para os professores, esses exemplos demonstram que atletas do interior podem, sim, conquistar espaço em grandes clubes.

A ida de Caio ao Juventude reforça mais uma vez o potencial esportivo de Três Passos e evidencia a importância do trabalho de base realizado ao longo dos anos na formação de jovens talentos.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Esporte e lazer Há 3 horas

Com aumento de investimento, governo do Estado publica novo edital para ginástica no Cete

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, nesta quarta-feira (11/2), novo edital para a ocupação do ginásio d...

 (Foto: Gerada por IA )
Esporte Há 4 horas

Fora de casa, Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão  

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro
Esportes Há 2 dias

CBF divulga datas e horários dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

Etapa começa em 17 de fevereiro, com 28 dos 126 clubes participantes

 © WTT/Divulgação
Esportes Há 2 dias

Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição

Brasileiro assumiu 2º lugar após ultrapassar o chinês Wang Chuqin
Esportes Há 3 dias

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Show do porto-riquenho deve começar às 22h (horário de Brasília)

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
34° Sensação
5.34 km/h Vento
36% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
24° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Uso de bioimpedância muda forma de acompanhar emagrecimento
Tecnologia Há 26 minutos

NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos
Justiça Há 26 minutos

Itália começa a julgar extradição de Zambelli; audiência é suspensa
Violência Doméstica Há 39 minutos

PRF captura motorista com ordem de prisão na BR-285
Geral Há 41 minutos

Discord anuncia novas regras para segurança de usuários adolescentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,27%
Euro
R$ 6,15 -0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,640,42 -2,97%
Ibovespa
190,252,31 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2971 (10/02/26)
01
27
39
40
46
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6950 (10/02/26)
01
06
24
47
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3610 (10/02/26)
01
03
05
07
08
10
13
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias