Jovem goleiro de Três Passos é selecionado para base do Juventude

O sonho de muitos garotos que começam no futebol ganhou um capítulo especial para um atleta de Três Passos. O goleiro Caio Quos, de 12 anos, aluno da escola Craques do Futuro, foi escolhido para fazer parte das categorias de formação do Esporte Clube Juventude, em Caxias do Sul, onde atuará na equipe Sub-13 nesta temporada.

A confirmação veio após um período de observações e testes. O primeiro contato ocorreu em outubro de 2025, quando o coordenador das categorias de base do Juventude, Jonas da Rosa — profissional com ampla experiência na descoberta de talentos — esteve na região acompanhando jovens promessas. Posteriormente, Caio participou de uma nova fase de avaliações diretamente no clube, até receber a notícia de sua permanência no elenco.

Para o diretor da escola, Fábio Facioni, a conquista representa apenas o começo de uma caminhada desafiadora. Ele ressaltou que o ingresso em um clube profissional é resultado de diversas etapas e de um processo seletivo rigoroso, no qual poucos conseguem avançar. Além da qualidade técnica, segundo ele, a determinação do atleta é decisiva.

Caio iniciou no projeto esportivo aos 5 anos e, ao longo dos anos, passou por treinamentos específicos para a posição de goleiro, além de disputar competições que contribuíram para sua evolução dentro de campo.

O treinador de goleiros Luiz Arthur Hasen lembra que o jovem sempre demonstrou características diferenciadas, tanto físicas quanto comportamentais. Conforme ele, a dedicação constante aos treinos e o comprometimento diário foram fundamentais para o desempenho nas avaliações.

A família também teve papel essencial em toda a trajetória, oferecendo suporte desde os primeiros passos no esporte. Nesta nova fase, a mudança para Caxias do Sul será gradual, com acompanhamento nos primeiros dias até a adaptação completa do atleta à nova rotina.

A escola Craques do Futuro já encaminhou outros jogadores para equipes profissionais, incluindo um goleiro da região que atualmente integra categoria superior do próprio Juventude. Para os professores, esses exemplos demonstram que atletas do interior podem, sim, conquistar espaço em grandes clubes.

A ida de Caio ao Juventude reforça mais uma vez o potencial esportivo de Três Passos e evidencia a importância do trabalho de base realizado ao longo dos anos na formação de jovens talentos.

