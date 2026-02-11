Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
Petrobras bate recorde de produção e amplia exportações em 2025

Pré-sal puxa alta histórica e vendas externas sobem 27%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/02/2026 às 00h12
© André Ribeiro/Agência Petrobras

A Petrobras encerrou 2025 com a maior produção de petróleo e gás de sua história, com quase 3 milhões de barris diários , impulsionada pelo avanço do pré-sal e pela entrada de novas plataformas.

O desempenho operacional recorde sustentou também um salto nas exportações, que atingiram o maior volume anual já registrado pela estatal.

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (10), a companhia superou com folga suas metas de produção e conseguiu renovar reservas mesmo em um ano marcado por paradas programadas para manutenção e declínio natural de campos maduros.

>> Principais números de produção em 2025:

  • Produção média anual própria: 2,99 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia (+11%)
  • Produção total no 4º trimestre: 3,081 milhões de boe por dia
  • Alta no 4º trimestre: +18,6% em relação ao quarto trimestre de 2024
  • Queda trimestral: -1,1% frente ao terceiro trimestre de 2025
  • Produção no pré-sal: 82% do total no 4º trimestre
  • Pré-sal em 2025: 2,45 milhões de boe por dia (+11,4%)
  • Campo de Búzios: mais de 1 milhão de barris por dia (bpd) em outubro
  • Capacidade instalada em Búzios: cerca de 1,15 milhão de bpd

A Petrobras explicou que a leve retração no quarto trimestre frente ao período anterior foi causada principalmente por paradas para manutenção em plataformas da Bacia de Campos, como Marlim e Voador. O impacto foi parcialmente compensado pelo aumento de capacidade das unidades Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO, na sigla em inglês) Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias, na Bacia de Santos.

A unidade Almirante Tamandaré, maior plataforma já instalada no país, produz cerca de 240 mil barris por dia . Já a plataforma P-79, que chegou ao campo de Búzios nesta semana, deverá acrescentar mais 180 mil barris diários à capacidade da estatal.

Reservas em alta

Mesmo com produção recorde, a companhia registrou o melhor desempenho em uma década na reposição de reservas:

  • Reservas adicionadas em 2025: 1,7 bilhão de boe
  • Índice de reposição de reservas (IRR): 175%
  • Relação entre as reservas provadas e a produção: 12,5 anos

Exportações também batem recorde

O avanço da produção se refletiu diretamente nas vendas externas de petróleo, que consolidaram 2025 como um ano histórico para a Petrobras e para a balança comercial brasileira.

  • Exportações médias em 2025: 765 mil barris/dia
  • Crescimento anual: +27%
  • Pico no 4º trimestre: cerca de 1 milhão de barris/dia

A China manteve a posição de principal destino do petróleo brasileiro . No quarto trimestre, a Índia passou a rivalizar com a Europa pela segunda colocação, com 12% do volume exportado, ante 13% dos países europeus.

Em nota, a Petrobras afirmou que os recordes são resultado de ganhos de eficiência operacional, otimização logística e da diversificação da carteira de clientes no mercado internacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
