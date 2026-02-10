Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Conquistar casa própria lidera os sonhos dos brasileiros

Levantamento realizado no Banco24Horas em todo o país revela que o acesso ao crédito é apontado como fator decisivo para transformar os sonhos em r...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/02/2026 às 17h23
Conquistar casa própria lidera os sonhos dos brasileiros
Divulgação Tecban

A pergunta "Qual conquista você mais deseja realizar em 2026?" deu origem a uma pesquisa realizada pela Tecban, empresa de soluções que integra os ambientes físico e digital com foco na eficiência e na inclusão do ecossistema financeiro brasileiro. O levantamento ocorreu entre 26 e 31 de janeiro, por meio dos caixas eletrônicos do Banco24Horas em todo o país, e contou com a participação de 4.714 pessoas.

Os dados fazem parte do Projeto Metas 2026, iniciativa da Tecban que amplia a escuta sobre os desejos da população e contribui para a compreensão de comportamentos e prioridades que orientam o planejamento financeiro dos brasileiros.

Entre as opções apresentadas, a conquista da casa própria aparece como o principal sonho para 2026, citada por 25,6% dos respondentes, seguida por abrir o próprio negócio (23,2%) e por viajar e quitar dívidas, ambos com 13,5%. Também foram mencionados poupar dinheiro (13,9%), comprar carro ou moto (8,3%) e investir em estudos (1,6%).

A pesquisa também mapeou o que os brasileiros consideram essencial para transformar esses sonhos em realidade. O crédito acessível lidera, citado por 33,7% dos participantes, seguido por renda extra (24,8%) e planejamento financeiro (15,0%). Também aparecem economizar (9,0%), apoio familiar (7,8%), educação financeira (5,7%) e investir (3,8%).

