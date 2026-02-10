Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Montanari escala tecnologia de pagamentos no LACTE 21

Em parceria com emissores e bandeiras do país, a plataforma MICE Control, da Montanari Tecnologia, consolida gestão, administração e serviços finan...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/02/2026 às 16h58
Montanari escala tecnologia de pagamentos no LACTE 21
IA chatgpt image

A Montanari Tecnologia apresenta a evolução do MICE Control para o mercado de eventos corporativo no LACTE 21, o Latin American Community for Travel and Events Experience, que ocorre nos dias 23 e 24 de fevereiro em São Paulo. Após o lançamento do sistema na edição anterior, a companhia foca agora na escala da ferramenta, que opera integrada a emissores como Itaú, Bradesco, Citibank e Santander, além das bandeiras Visa e Mastercard.

A plataforma integra, em um único ambiente, a gestão operacional, a administração de projetos e os serviços financeiros, auxiliando na digitalização do fluxo de pagamentos nos segmentos de eventos e viagens corporativas. O MICE Control foi desenvolvido para mitigar a dependência de processos manuais no setor.

A iniciativa ocorre em um momento de expansão do mercado de viagens de negócios no Brasil. O faturamento atingiu a marca de R$ 13,7 bilhões em 2025, segundo dados da Abracorp e do Ministério do Turismo. No entanto, parte das transações ainda é operada via faturamentos manuais.

A solução utiliza a tecnologia VCN (Virtual Card Number) para a geração de cartões virtuais com limites específicos, alçadas de aprovação e data de uso único. O recurso é aplicado à organização do fluxo de caixa e à redução de etapas administrativas, permitindo que o MICE Control centralize o controle das transações em um único ambiente digital.

Além do controle de cartões virtuais, a plataforma automatiza a conciliação da fatura do cartão de crédito. O processo conecta os lançamentos do emissor às despesas da viagem ou evento dentro do sistema, o que permite o rastreamento dos dados e a redução de divergências. A ferramenta gera relatórios e evidências estruturadas para processos de auditoria e compliance.

"O mercado ainda opera com 95% das transações via faturamentos manuais como boleto e TED, o que sobrecarrega a operação de agências e produtoras. Muitas  ainda sofrem para gerir o fluxo de caixa, precisando emitir duplicatas em bancos para conseguir capital de giro, pagar fornecedores, e isso antes mesmo de realizar o evento. Com o MICE Control, trazemos a tecnologia de cartões virtuais corporativos diretamente para o hub de gestão, oferecendo controle, limites e datas de uso único. É a segurança do pagamento digital, mas com a complexidade e o rigor que o B2B exige", explica Fabio Montanari, CEO da Montanari Tecnologia.

Além da parte de pagamentos, o ecossistema oferece uma gestão 360°, incluindo a conciliação automática das despesas, permitindo que os gestores tenham visibilidade dos custos em tempo real. "O mercado  de viagens, eventos e mobilidade corporativa é enorme, mas ainda muito analógico em sua forma de pagar e receber. Estamos empacotando segurança, gestão e conciliação em uma única ferramenta para que o foco seja na entrega da experiência ao cliente e não na burocracia bancária. É essa evolução tecnológica que estamos demonstrando no LACTE 21", complementa o executivo da Montanari.

O Latin American Community for Travel and Events Experience é o encontro voltado para profissionais de viagens, eventos e mobilidade corporativa da América Latina, organizado pela ALAGEV, e acontecerá no WTC Events Center – Golden Hall, na cidade de São Paulo, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
