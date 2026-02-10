Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Curadoria fortalece turismo de experiência em Gramado

Destino consolidado na América do Sul integra a rota de turistas internacionais. Maurício Pazdzicki, CEO da Laçador de Ofertas, destaca o perfil mu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/02/2026 às 14h03
Curadoria fortalece turismo de experiência em Gramado
Imagem de Freepik/katemangostar

Gramado ocupou a segunda posição entre os melhores destinos da Américado Sul no prêmio Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores de 2025, da plataforma Tripadvisor, conforme publicação da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Segundo a entidade, o turismo responde por 86% da economia da cidade e mantém uma estrutura com 216 meios de hospedagem, mais de 26 mil leitos e mais de 300 restaurantes.

Dados do Observatório do Turismo, divulgados pelos portais Panrotas e Jornal Cidades, indicam que Gramado recebeu mais de 76 mil turistas estrangeiros entre janeiro e outubro de 2025, vindos de 71 países, registrou alta de 74% no fluxo internacional em outubro na comparação com 2024 e recebeu mais de sete mil visitantes internacionais em novembro, volume 45,31% superior ao do mesmo mês de 2024 e 104,64% acima do registrado em novembro de 2023.

Maurício Pazdzicki, CEO da plataforma de promoções e agência de turismo online Laçador de Ofertas, afirma que Gramado se consolida como um destino de experiências ao ir além do turismo contemplativo e colocar o visitante no centro da vivência.

"Parques como Snowland, NBA Park, Vila da Mônica, Mundo Criamigos e experiências como o Navio Cara de Mau e o Gatzz exemplificam um modelo em que entretenimento, serviço, ambientação e narrativa se combinam para gerar envolvimento real", ilustra ele.

Segundo o CEO, ambientações e experiências simuladas em Gramado, como neve e clima europeu, podem encantar o turista ao transformar a viagem em uma vivência capaz de superar expectativas. Ele explica que o visitante deixa de ser espectador para entrar nos cenários, participar das histórias e construir memórias afetivas. "As ambientações ativam o imaginário e a emoção do público, oferecendo não apenas entretenimento, mas uma real sensação de imersão", frisa.

Gramado concentra, em um mesmo destino, experiências diversas e complementares, diferentemente de outros polos turísticos que se apoiam em um único grande atrativo. Por isso, a cidade é frequentemente descrita como um destino "multiexperiências".

"Gramado constrói sua força na soma de experiências, cada uma com identidade própria, ambientação, serviço e storytelling, permitindo que o turista monte um roteiro completo sem precisar sair da cidade. Em poucos dias, o visitante consegue vivenciar neve, parques temáticos de padrão internacional, natureza, enoturismo, águas termais e uma gastronomia cenográfica", conta o executivo.

Curadoria de experiências

A plataforma Laçador de Ofertas acompanha as novas tendências do turismo de experiência, conectando a jornada digital do turista à visita presencial. A experiência começa no momento da compra, com informações claras, curadoria inteligente e uma proposta alinhada ao desejo e perfil dos viajantes, sejam famílias, casais ou grupos de amigos.

"O turista atual busca praticidade, personalização e segurança na tomada de decisão. A digitalização permite que toda a jornada, pesquisa, escolha, compra e organização do roteiro, aconteça de forma integrada ao centralizar experiências em uma única plataforma", comenta Pazdzicki.

A Laçador de Ofertas atua como uma organizadora da experiência do turista, conectando atrações, gastronomia e vivências em uma jornada lógica, além da venda de ingressos. O executivo pontua que a curadoria de experiências é essencial em um destino tão completo quanto Gramado.

"Com tantas opções, o turista pode se perder, fazer escolhas aleatórias ou desperdiçar tempo e dinheiro. Ao invés de testar no improviso, o visitante segue um roteiro validado e otimizado. Para quem vem pela primeira vez, isso pode significar menos dúvida e mais aproveitamento, desde o planejamento até o último dia da viagem", conclui Pazdzicki.

Para mais informações, basta acessar: lacadordeofertas.com.br/

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
