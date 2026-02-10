Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Uso de automações no Instagram e WhatsApp cresce no Brasil

Pesquisas sobre o comportamento digital no Brasil mostram que o tempo de resposta em redes sociais e aplicativos de mensagens passou a influenciar ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/02/2026 às 12h42
Uso de automações no Instagram e WhatsApp cresce no Brasil
Nexora

No ambiente de vendas digitais, a velocidade de resposta tornou-se um fator determinante para a conversão. Estudos apontam que 78% dos consumidores tendem a comprar de quem responde primeiro e que a automação para redes sociais deixou de ocupar posição acessória, passando a integrar a rotina de consumo no Brasil em diferentes segmentos.

É nesse contexto que se observa o crescimento das buscas por termos como "automação para Instagram", "afiliado Shopee", "afiliado Mercado Livre" e "automação para WhatsApp". Conforme dados internos compartilhados pela executiva Ana Gaillac, CEO da Nexora, tais expressões vêm apresentando aumento consistente nos últimos anos. Para especialistas em marketing digital e comportamento do consumidor, esse movimento reflete uma preocupação objetiva de vendedores, afiliados e profissionais liberais com a perda de conversas, oportunidades comerciais e vendas, em um ambiente digital cada vez mais marcado pela exigência de respostas rápidas e contínuas.

Como respostas automáticas no Instagram e no WhatsApp vêm sendo utilizadas nas vendas digitais

Nesse cenário, o uso de tecnologia tem se integrado ao dia a dia de quem vende ou realiza atendimento digital. Entre os exemplos relatados por afiliados e empresários, estão ferramentas que respondem automaticamente comentários e mensagens diretas no Instagram, realizam atendimento automático no WhatsApp e geram anúncios de afiliados para grupos de Telegram e WhatsApp.

Segundo Ana Gaillac, CEO da Nexora, empresa especializada em projetos de automação para redes sociais, "a procura por esse tipo de solução está relacionada à limitação de tempo de quem utiliza essas plataformas profissionalmente, bem como a um volume de trabalho que se torna impossível de ser executado por um humano". A executiva afirma que "com o atendimento imediato, o comprador não desiste nem busca o concorrente — isso impacta significativamente as vendas".

No Instagram, o volume elevado de interações é apontado como um dos principais desafios. Comentários em publicações, respostas a stories e mensagens diretas exigem acompanhamento constante e simultâneo. De acordo com a empresa, ferramentas como o InstaNinja permitem responder automaticamente comentários em posts, reels, remixes e stories, enviar mensagens de boas-vindas e ativar o autoatendimento nas mensagens do direct, organizando os primeiros contatos com o consumidor. Ana Gaillac afirma que "essa ajuda é tamanha que o InstaNinja acabou se consolidando como a maior automação para Instagram da América Latina", ao reduzir a desistência da compra quando a resposta não ocorre no momento da solicitação.

Entre afiliados de marketplaces como Shopee, Mercado Livre e Amazon, a dificuldade mais recorrente está na necessidade de preparar e publicar anúncios de forma repetida ao longo do dia em grupos de WhatsApp e Telegram. Segundo a Nexora, o DivulgaNinja automatiza esse processo ao criar anúncios completos com arte, descrição, preço, desconto e link de afiliado, permitindo a divulgação contínua de produtos nos grupos. A empresa destaca que, com a utilização do DivulgaNinja, o tempo que antes era consumido por afiliados da Shopee, do Mercado Livre e do Magazine Luiza na criação manual de um único anúncio passou a ser suficiente para preparar toda a divulgação do dia.

Já no WhatsApp, onde o consumidor costuma esperar resposta quase imediata, a continuidade do atendimento aparece como outro desafio relevante. A Nexora informa que o Zap24 foi desenvolvido para organizar conversas e manter o atendimento ativo mesmo na ausência de contato humano direto, seja para informar, vender, atender ou realizar agendamentos. De acordo com Ana Gaillac, "a rapidez e a organização no atendimento passaram a ser expectativas comuns entre consumidores que utilizam aplicativos de mensagem para falar com empresas".

Esse movimento é confirmado por levantamentos recentes sobre o comportamento digital no Brasil. Pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indica que 73% dos brasileiros já realizaram compras influenciados pelas redes sociais, em que a publicidade online e recomendações vistas nesses ambientes determinam a escolha de produtos e serviços pelos consumidores.

Um cenário em consolidação

Com consumidores cada vez mais conectados e exigentes, os dados e relatos convergem para um mesmo ponto: vender pelas redes sociais deixou de ser improviso e passou a exigir estrutura. Nos últimos anos, cresceu de forma consistente no Brasil o número de pessoas que utilizam Instagram, WhatsApp e grupos digitais como canais efetivos de venda. Esse movimento envolve tanto afiliados de marketplaces, como Shopee, Mercado Livre e Amazon, quanto comerciantes com lojas físicas que passaram a operar esses ambientes como extensão direta do ponto de venda.

Nesse contexto, o avanço das automações brasileiras ajuda a explicar por que essas soluções vêm ganhando espaço. Com mais afiliados, comerciantes e prestadores de serviço atuando simultaneamente nas redes, a disputa por atenção se intensificou, e o tempo de resposta passou a influenciar diretamente o resultado das vendas.

A tendência é de continuidade. De acordo com o Chat Commerce Report 2025, a expectativa é que as interações automatizadas sigam crescendo nos próximos anos, ampliando a competitividade de quem adota esse tipo de tecnologia no relacionamento com clientes pelas redes sociais — e evidenciando que automação, hoje, já não é diferencial, mas parte do novo padrão do comércio digital.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
