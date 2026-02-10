Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Meu Locker oferece solução de chapelaria inteligente

Tecnologia automatiza o armazenamento de objetos, amplia a segurança e reduz filas em ambientes com grande circulação de público.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/02/2026 às 12h28
Imagem gerada pelo Google Gemini

A chapelaria inteligente da Meu Locker consiste em um sistema automatizado para armazenamento temporário de Pertences e disponibilização de pontos para recarga de dispositivos móveis. A solução é utilizada em ambientes como casas noturnas, festivais, feiras, eventos corporativos e esportivos, como alternativa ao modelo convencional de guarda-volumes.

A solução é composta por módulos de lockers com design modular e totalmente personalizável, permitindo adaptação às características e identidade visual de cada evento. O sistema funciona por autoatendimento através de QR code ou código numérico, podendo oferecer praticidade aos usuários. Os compartimentos contêm opções de tomadas e portas USB internas, possibilitando que os clientes recarreguem seus celulares e outros dispositivos enquanto aproveitam o evento.

Operada pela plataforma integrada Meu Locker, a solução apresenta funcionalidades voltadas ao público. "Um dos ganhos é a segurança contra furtos, que é uma preocupação constante em ambientes de grande circulação de pessoas", destaca Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker. "Além disso, eliminamos as filas e conflitos comuns nas chapelarias tradicionais, oferecendo aos participantes muito mais comodidade e liberdade para curtir o evento sem carregar bolsas ou mochilas", completa.

Modelo de negócio integrado

O modelo de receita da Meu Locker combina duas estratégias complementares: a cobrança por uso dos lockers e a venda de espaços de mídia nos painéis e telas dos equipamentos. "Criamos um pool de anúncios que representa uma nova oportunidade de receita para promotores e organizadores de eventos", explica Gabriel Peixoto. "Os parceiros podem aproveitar a atenção do público enquanto aguardam para acessar os lockers, transformando essa interação em valor agregado", frisa.

A estimativa de crescimento decorrente dessa iniciativa é significativa, podendo representar um aumento de até 10% no faturamento total da empresa, posicionando a Meu Locker como parceira estratégica na criação de experiências de eventos mais modernas, conectadas e rentáveis.

Posicionamento de mercado

"Estamos posicionando a Meu Locker como parceira essencial de eventos na transformação da experiência do público", reforça Gabriel Peixoto. "Não estamos apenas oferecendo um serviço de guarda de pertences; estamos criando um ecossistema conectado que beneficia todos os envolvidos".

A solução chega ao mercado em um momento em que a indústria de eventos busca recuperação pós-pandemia com propostas inovadoras. "A Meu Locker está pronta para revolucionar um segmento que permanecia praticamente inalterado há décadas, combinando design moderno, tecnologia acessível e modelo de negócio sustentável", conclui Peixoto.

