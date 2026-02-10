IOS oferece 1,3 mil vagas grátis em cursos de tecnologia

O Instituto da Oportunidade Social (IOS), que há 27 anos transforma vidas por meio da formação e empregabilidade, anuncia a abertura de mais de 1.300 vagas gratuitas para seus cursos profissionalizantes no primeiro semestre de 2026. As oportunidades são voltadas para jovens de 15 a 29 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas, e abrangem diversas cidades brasileiras, com forte ênfase em capacitações na área de tecnologia, preparando os alunos para as demandas do mercado. As inscrições devem ser realizadas no site do instituto.

Com o objetivo de impulsionar a inclusão digital e a sustentabilidade, o IOS organiza terá cursos exclusivos em algumas de suas unidades na Sede Santana, estarão disponíveis as aulas de Análise de Dados e Inteligência Artificial aplicada à Sustentabilidade; Power BI; Inteligência Artificial; Cibersegurança; Digital Commerce com ênfase em Shopify; Zendesk; Protheus: Instalação e Configuração, além de Programação Web e Suporte em TI. Em Santo Amaro e Porto Alegre, Programação Web; e, em Hortolândia, Suporte em TI. A iniciativa visa formar talentos para carreiras estratégicas e de alto crescimento. Os cursos do IOS têm duração de até cinco meses, com modalidades que variam entre presencial, online e híbridas, com opções de turnos flexíveis (manhã, tarde, noite e sábados) que se adequam à rotina dos estudantes. Não são exigidos conhecimentos prévios e o currículo abrange desde conceitos técnicos e administrativos até habilidades socioemocionais (soft skills), cidadania e empregabilidade, essenciais para a inserção no mercado de trabalho.

Impacto e geração de renda

Em 27 anos de atuação, o IOS já formou mais de 50 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação, RH e Atendimento ao Cliente, colaborando para a ampliação da renda familiar em até 59%, o que gerando impacto socioeconômico nos lares e nas comunidades.

Inscrições:

As inscrições para todas as unidades e filiais estarão abertas de 19 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, representando uma oportunidade para jovens que buscam qualificação profissional.

Período de Inscrições: 19/01/2026 a 20/02/2026

19/01/2026 a 20/02/2026 Período de Seleção: 23/02/2026 a 27/02/2026

23/02/2026 a 27/02/2026 Período de Matrícula: 02/03/2026 a 06/03/2026

02/03/2026 a 06/03/2026 Início das Aulas: 09/03/2026

Serviço:

Mais de 1.300 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos.

Unidades: São Paulo (Itaquera, Jardim Ãngela, Santo Amaro, Sede Santana), Belo Horizonte (Barreiro - BH, São Gabriel - BH), Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Hortolândia.

Cursos em destaque: Análise de Dados e Inteligência Artificial aplicada à Sustentabilidade, Digital Commerce com Ênfase em Shopify, Programação Web, Suporte TI, Gestão Empresarial com ERP, entre outros.

Inscrições em https://ios.org.br/

Sobre o IOS – Instituto da Oportunidade Social

Há 27 anos, comprometido com a empregabilidade de jovens e pessoas com deficiência que tenham menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho, o IOS desenvolve projetos de formação profissional gratuita em temas variados. "Administração" e "Tecnologia" compõem a grade de cursos, além do enfoque comportamental. Está entre as melhores ONGs do mundo de acordo com o ranking TheDotGood e qualificado como Entidade Beneficente de Assistência Social certificada pelo CEBAS, o IOS já formou mais de 47 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Varejo. A instituição é mantida por empresas privadas como a TOTVS - sua fundadora e principal mantenedora -, Dell e Zendesk. Juntam-se a este grupo empresas e organizações que apoiam em projetos específicos - Banco ABC, e-Core, EMpower, Globant, Instituto Localiza, Microsoft, Santander e Ypê, - e que realizam doações via Incentivo Fiscal, como a 99 App, Apsen, Axa, B3, BRQ, Chevrolet Serviços Financeiros, Elo, Eternit, IBM, Instituto Center Norte, Instituto Cyn, Isa CTEEP, Itaú Seguros, Léo Madeiras, LOGA, Lojas Marisa, Mercado Livre, Nubank, Porto Seguro, PwC, RTM, Siemens, Squid, Supplier, Unisys, entre outras.