Empossada nova composição do Conselho de Comunicação Social

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional (CCS) foi instalado nesta segunda-feira (9) com novos integrantes. Eles tomaram posse para u...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/02/2026 às 18h58
Empossada nova composição do Conselho de Comunicação Social
Patrícia Blanco e Angela Cignachi foram eleitas presidente e vice-presidente do CCS para o próximo biênio - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional (CCS) foi instalado nesta segunda-feira (9) com novos integrantes. Eles tomaram posse para um mandato de dois anos e elegeram as conselheiras Patrícia Blanco como presidente e Angela Cignachi como vice-presidente do colegiado no período.

A nova composição do CCS foi aprovada na sessão do Congresso Nacional de 27 de novembro de 2025. Esta será a 7ª composição do conselho, previsto pela Constituição de 1988 e instituído pela Lei 8.389, de 1991 .

Composto por 13 membros titulares e 13 suplentes, o CCS representa diversos segmentos da sociedade, como empresas de rádio, televisão, imprensa escrita, engenheiros e cientistas da comunicação, profissionais de cinema e representantes dos trabalhadores e da sociedade civil. O mandato de conselheiro é de dois anos, sendo permitida uma recondução.

Entre as atribuições do CCS está a produção de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do tema da comunicação social no Brasil. Sempre que um senador ou deputado federal quiser, pode enviar um projeto de lei para que o Conselho de Comunicação Social dê um parecer sobre o tema em questão.

Especialistas

A presidente e a vice-presidente do CCS foram eleitas por aclamação.

Patrícia Blanco é especialista em liberdade de expressão, comunicação e educação midiática. É bacharel em relações públicas com pós-graduação em marketing, atua nas áreas de comunicação e relações governamentais desde 1990. Foi vice-presidente do CCS na gestão anterior e atualmente é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, em que lidera iniciativas de combate à desinformação. Patrícia também integra a Comissão Permanente de Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho de Ética do Conar.

— Estamos começando um mandato em um ano tão desafiador e tão complexo com eleições gerais, no qual os temas relativos à comunicação social farão parte de um debate extremamente importante para a manutenção dos espaços democráticos, principalmente para a manutenção da participação cidadã na politica nacional, no ambiente de discussões e de liberdade de expressão – afirmou Patrícia ao ser empossada.

Angela Cignachi Baeta Neves é mestre em Função Social do Direito pelo Centro Universitário Alves Faria, pós-graduada em Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Possui atuação no Contencioso Judicial e Administrativo nas áreas do Direito Eleitoral e Direito Público perante os Tribunais Superiores, com atuação constante em ações de controle concentrado e temas de repercussão geral em matéria tributária, perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Conheça os representantes do CCS por área e seus respectivos suplentes:

CCS

Titulares

Suplentes

Empresas de rádio

Flávio Lara Resende

Guliver Augusto Leão

Empresas de TV

Samir Nobre Maia

Fernando Justus Fischer

Imprensa escrita

Rafael Menin Soriano

Júlio César Vinha

Comunicação Social

Valderez Donzelli

Olímpio José Franco

Jornalistas

Samira de Castro

Paulo Zocchi

Radialistas

Fernando Cabral

Ricardo Ortiz

Artistas

Ana Flávia Cabral

Débora Duboc

Cinema e vídeo

Caio Loures

Sonia Santana

Sociedade civil

Rita Freire

Ramênia Vieira

Sociedade civil

Patrícia Blanco (presidente)

Zilda Martins Barbosa

Sociedade civil

Carlos Magno

Carla Egydio

Sociedade civil

Angela Cignachi (vice-presidente)

Daniel Queiroz

Sociedade civil

Marcus Augustus Martins

Camila Leite Contri

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
