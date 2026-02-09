Empossada nova composição do Conselho de Comunicação Social

Patrícia Blanco e Angela Cignachi foram eleitas presidente e vice-presidente do CCS para o próximo biênio - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional (CCS) foi instalado nesta segunda-feira (9) com novos integrantes. Eles tomaram posse para um mandato de dois anos e elegeram as conselheiras Patrícia Blanco como presidente e Angela Cignachi como vice-presidente do colegiado no período.

A nova composição do CCS foi aprovada na sessão do Congresso Nacional de 27 de novembro de 2025. Esta será a 7ª composição do conselho, previsto pela Constituição de 1988 e instituído pela Lei 8.389, de 1991 .

Composto por 13 membros titulares e 13 suplentes, o CCS representa diversos segmentos da sociedade, como empresas de rádio, televisão, imprensa escrita, engenheiros e cientistas da comunicação, profissionais de cinema e representantes dos trabalhadores e da sociedade civil. O mandato de conselheiro é de dois anos, sendo permitida uma recondução.

Entre as atribuições do CCS está a produção de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do tema da comunicação social no Brasil. Sempre que um senador ou deputado federal quiser, pode enviar um projeto de lei para que o Conselho de Comunicação Social dê um parecer sobre o tema em questão.

Especialistas

A presidente e a vice-presidente do CCS foram eleitas por aclamação.

Patrícia Blanco é especialista em liberdade de expressão, comunicação e educação midiática. É bacharel em relações públicas com pós-graduação em marketing, atua nas áreas de comunicação e relações governamentais desde 1990. Foi vice-presidente do CCS na gestão anterior e atualmente é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, em que lidera iniciativas de combate à desinformação. Patrícia também integra a Comissão Permanente de Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho de Ética do Conar.

— Estamos começando um mandato em um ano tão desafiador e tão complexo com eleições gerais, no qual os temas relativos à comunicação social farão parte de um debate extremamente importante para a manutenção dos espaços democráticos, principalmente para a manutenção da participação cidadã na politica nacional, no ambiente de discussões e de liberdade de expressão – afirmou Patrícia ao ser empossada.

Angela Cignachi Baeta Neves é mestre em Função Social do Direito pelo Centro Universitário Alves Faria, pós-graduada em Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Possui atuação no Contencioso Judicial e Administrativo nas áreas do Direito Eleitoral e Direito Público perante os Tribunais Superiores, com atuação constante em ações de controle concentrado e temas de repercussão geral em matéria tributária, perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Conheça os representantes do CCS por área e seus respectivos suplentes:

CCS Titulares Suplentes Empresas de rádio Flávio Lara Resende Guliver Augusto Leão Empresas de TV Samir Nobre Maia Fernando Justus Fischer Imprensa escrita Rafael Menin Soriano Júlio César Vinha Comunicação Social Valderez Donzelli Olímpio José Franco Jornalistas Samira de Castro Paulo Zocchi Radialistas Fernando Cabral Ricardo Ortiz Artistas Ana Flávia Cabral Débora Duboc Cinema e vídeo Caio Loures Sonia Santana Sociedade civil Rita Freire Ramênia Vieira Sociedade civil Patrícia Blanco (presidente) Zilda Martins Barbosa Sociedade civil Carlos Magno Carla Egydio Sociedade civil Angela Cignachi (vice-presidente) Daniel Queiroz Sociedade civil Marcus Augustus Martins Camila Leite Contri