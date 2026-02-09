Terça, 10 de Fevereiro de 2026
CBF divulga datas e horários dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

Etapa começa em 17 de fevereiro, com 28 dos 126 clubes participantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/02/2026 às 18h58

Os primeiros jogos da Copa do Brasil tiveram datas e horários definidos nesta segunda-feira (9) pela CBF. A fase inicial, de 17 a 19 de fevereiro, reunirá 28 dos 126 clubes participantes. A partida de abertura será entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária-ES, em 17 de fevereiro (uma terça-feira), às 20h (horário de Brasília), em Saquarema.

A partir deste ano, a Copa do Brasil distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores (campeão e vice). Da primeira à quarta fase, a competição terá em jogos únicos. Se houver empate nos 90 minutos da partida, a classificação se dará em disputa de pênaltis. As quatro fases restantes terão partidas de ida e volta. Pela primeira vez, a decisão do título da Copa do Brasil ocorrerá em embate único, programado para 6 de dezembro.

A primeira fase do torneio reúne os clubes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC), organizado pela CBF. Quem avançar, se junta a outros 74 times na segunda etapa, totalizando 88 equipes. A terceira etapa reunirá os 44 classificados na etapa anterior e também os campeões da Copa Verde (Paysandu), Copa Nordeste (o vice-campeão Confiança herdou a vaga do Bahia, vencedor), Série C (Ponte Preta) e Série D. Já a quarta fase contará apenas com os 24 classificados na etapa anterior.

Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro (Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense) entrarão no torneio apenas na quinta fase, junto com os 12 classificados na quarta fase.

Jogos - primeira fase da Copa do Brasil

17 DE FEVEREIRO (terça-feira)

20h I Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES - Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, Rio de Janeiro.

18 DE FEVEREIRO (quarta)

16h - Porto-BA x Serra Branca-PB - Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, Bahia;

16h30 - Maguary-PE x Laguna-RN - Estádio Artur Tavares de Melo, em Bonito, Pernambuco;

17h - Baré-RR x Madureira - Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima;

19h30 - Araguaína-TO x Primavera-SP - Estádio Mirandão, em Araguaína, Tocantins;

20h - Gama-DF x Monte Roraima - Estádio Valmir Bezerra, em Gama, Distrito Federal;

20h - Betim-MG x Piauí - Arena Urba­na, em Betim, Minas Gerais;

20h - América-SE x Tirol - Estádio Bastião, em Aracaju, Sergipe;

20h - Santa Catarina x IAPE-MA - Estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul, Santa Catarina;

20h30 - Ji-Paraná-RO x Pantanal - Estádio Biancão, em Ji-Paraná, Rondônia;

20h30 - Ivinhema x Independente-AP - Estádio Saraivão, em Ivinhema, Minas Gerais;

21h - Galvez-AC x Guaporé-RO - Arena da Floresta, em Rio Branco, Acre

19 DE FEVEREIRO (quinta)

20h - Primavera-MT x Bragantino-PA - Estádio Cerradão, em Primavera do Leste, Mato Grosso;

21h - Vasco-AC x Velo Clube-SP - Arena da Floresta, em Rio Branco, Acre.

