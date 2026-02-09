Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Integração de dados impulsiona eficiência e amadurece gestão

Consolidação de sistemas fortalece a tomada de decisão, amplia a produtividade e prepara operações para crescer com mais controle.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/02/2026 às 17h09
Integração de dados impulsiona eficiência e amadurece gestão
Freepik

A integração de dados vem se consolidando como um dos principais vetores de eficiência e amadurecimento da gestão nas empresas brasileiras. Em um ambiente cada vez mais orientado por informação, organizações que investem na consolidação de sistemas e na unificação de dados operacionais passam a ganhar agilidade, previsibilidade e maior capacidade de tomada de decisão em tempo real.

Esse movimento representa uma mudança estrutural na forma como as empresas gerenciam suas operações. Por meio de um sistema de gestão integrada, com ferramentas analíticas, as organizações podem reduzir divergências de informação, aumentar a confiabilidade dos dados e criar uma base sólida para decisões estratégicas mais rápidas e assertivas.

"A integração de dados passou a representar um salto de maturidade na gestão. Empresas que estruturam operações integradas constroem ambientes mais eficientes, previsíveis e preparados para crescer de forma sustentável", afirma Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria SAP Gold Partner, com duas décadas de experiência no mercado de SAP Business One.

Esse movimento acompanha a expansão do setor de software empresarial no Brasil. Relatório de Pesquisa de Mercado aponta que o crescimento é impulsionado pela digitalização de processos, pela adoção de soluções em nuvem e pela demanda crescente por análise de dados integrada.

A importância do uso estratégico da informação se torna ainda mais evidente diante dos desafios de produtividade no país. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produtividade da indústria brasileira registrou o pior índice de evolução da produção industrial desde dezembro de 2018, reforçando a necessidade de avanços estruturais na gestão para sustentar crescimento e competitividade no médio e longo prazo. Emprego, utilização da capacidade instalada e nível dos estoques refletem desaceleração da indústria.

Nesse contexto, a tecnologia assume papel central. Estudos projetam que o mercado brasileiro de software corporativo deve crescer US$ 29,07 bilhões até 2035, frente aos US$ 10,7 bilhões registrados em 2025, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,5% no período. O avanço é puxado por soluções que integram gestão, dados operacionais e inteligência de negócio, transformando informação em vantagem competitiva.

Diante desse cenário, a integração de dados se consolida como um diferencial competitivo para empresas que buscam eficiência, escala e sustentabilidade. "Ao estruturar operações baseadas em informações consistentes e integradas, as organizações fortalecem a governança, ampliam a produtividade e criam condições mais seguras para crescer em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e orientado por dados", finaliza Flávio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik/vecstock
Tecnologia Há 14 horas

São Caetano desponta como opção estratégica para empresas

No Bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul (SP), há um movimento crescente de empresas buscando espaços corporativos, afirma Luiz Carlos Marques, CE...

 Freepik
Tecnologia Há 18 horas

Hablla permite configuração de SLA com dashboard integrado

Plataforma certificada pela Meta como Business Solution Provider entrega controle granular sobre prazos de resposta, dashboards integrados e alerta...
Tecnologia Há 3 dias

NordVPN passa pela sexta auditoria independente da política no-logs

Avaliação conduzida pela Deloitte Lithuania mostra que a empresa não registra a atividade online dos usuários

 SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 3 dias

Avanço da IA na educação amplia foco na capacitação de professores

Com aplicações crescentes no ensino básico e superior, a inteligência artificial reforça a formação docente como ponto estratégico da inovação educ...

 Reprodução/Postgrain
Tecnologia Há 4 dias

IA redefine estética, estratégia e conexão para creators

Recursos oferecem tempo, segurança e aceleram produção para criadores de conteúdo sem sacrificar autenticidade humana. Adobe no Brasil lista cinco ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,800,20 -1,40%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias